Rasti 2/ Kapen 4 shtetas nga Çekia, fotografonin uzinën ushtarake në Poliçan

13:36 21/08/2022

Një tjetër episod me fotografimin e bazave ushtarake në vendin tonë ka ndodhur gjatë ditës së sotme. Kësaj radhe, në uzinën e Poliçanit në Berat, 4 shtetas të huaj janë kapur duke fotografuar këtë uzinë ushtarake të fishekëve.

Ata janë shoqëruar në komisariat nga policia. Kombësia e tyre është çeke. Bëhet fjalë për dy burra dhe dy gra; TH. M. 51 vjeç, R. B. 42 vjeç, P. B. 38 vjeçe dhe M. M. (G) 34 vjeçe.

Dy burrat çekë po fotografonin tunelet e kësaj uzine dhe u kapën brenda ambienteve.

Ky është edhe momenti kur njeri prej çekëve kontrollohet nga forcat e ushtrisë dhe të policisë pasi është kapur në tunelet e uzinës.

Për shkak të këtij episodi, në uzinën e Poliçanit ka prani të shtuar të ushtarakëve dhe të policisë.

Ngjarja në Poliçan ka ndodhur gjatë mëngjesit të sotëm. Bashkë me ta u shoqëruan edhe dy bashkëjetueset e tyre çeke që qëndronin në ambientet e jashtme të uzinës.

Ky është rasti i dytë brenda 24 orëve që kapen shtetas të huaj duke filmuar dhe fotografuar uzinat ushtarake në Shqipëri. Pasditen e së shtunës, 2 rusë dhe 1 ukrainas u arrestuan pasi filmuan uzinën e Gramshit dhe sulmuar dy ushtarakët roje duke i hedhur spraj neuroparalizues.

Reagon Ministria e Mbrojtjes: Në tunelet e uzinës së Poliçanit ndaluam 2 çekë dhe 2 bashkëjetueset e tyre

Ministria e Mbrojtjes ka reaguar zyrtarisht për episodin e uzinës së Poliçanit në Berat, ku u kapën dy shtetas të tjerë të huaj duke filmuar këtë objekt ushtarak.

Këta shtetas janë nga Çekia dhe u gjetën brenda tuneleve të uzinës. Ata u ndaluan dhe së bashku me ta janë shoqëruar edhe dy bashkëjetueset e tyre çeke, rreth 1.5 kilometra larg tuneleve të uzinës.

“Rreth orës 08:40 të mëngjesit të sotëm, tek një nga tunelet në Uzinën e Poliçanit, janë konstatuar lëvizje të personave të paidentifikuar. Menjëherë Policia Ushtarake në bashkëpunim me Policinë e Shtetit kanë izoluar hyrjet e tuneleve të cilët janë pothuaj se të gjithë komunikues me njëri tjetrin dhe pas kërkimeve kanë ndaluar dy persona me kombësi çeke. Rreth orës 12:30 në distancë 1.5 km larg tuneleve jashtë perimetrit të rrethimit të repartit u konstatuan dhe shoqëruan edhe dy shtetase te kombësisë çeke, bashkëjetuese të dy shtetasve të mësipërm. Personat e mësipërm janë ndaluar dhe aktualisht vazhdojnë procedurat nga autoritetet e sigurisë në vend”, thuhet në reagimin e Ministrisë së Mbrojtjes.

Informacioni i Policisë së Beratit

“Sot, në ambientet e jashtme të Uzinës Ushtarake Poliçan, janë konstatuar shtetaset P. B., 38 vjeçe dhe M. M. (G), 34 vjeçe, me kombësi çeke, me aparat fotografik. Shërbimet e Policisë në bashkëpunim dhe me Policinë Ushtarake, pas informacioneve të marra se në brendësi të tuneleve të Uzinës, ndodhen dhe dy shtetas të tjerë, kanë ushtruar menjëherë kontroll të imtësishëm. Në brendësi të njërit prej tuneleve, gjatë kontrollit, janë konstatuar dhe dy shtetasit e tjerë, TH. M., 51 vjeç, dhe R. B., 42 vjeç, të dy me kombësi çeke. Katër shtetasit çek janë shoqëruar në ambientet e DVP Berat për veprime të mëtejshme procedurale”.

