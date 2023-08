Kapen 5 kg ekstazi me vlerë 400 mijë euro në Tiranë

23:32 15/08/2023

Droga vinte nga Kosova. Arrestohen 5 persona që i shpërndanin në Tiranë dhe bregdet. Një nga të arrestuarit anëtar i Lëvizjes Vetëvendosja të Albin Kurtit

Kapet droge “firmato” në Tiranë. Mbi 400 mije euro ekstazi janë sekuestruar nga policia ndërsa janë arrestuar edhe 5 persona. Sipas hetimeve, droga është futur në Shqipëri nga Kosova përmes autobusëve në kohë të ndryshme.

“Shtetasit e arrestuar janë lokalizuar në kryqëzimin e rrugës “Myslym Shyri” dhe “Sami Frashëri”, së bashku me dërgesën me lëndë të dyshuar narkotike, prej 11300 tabletash ekstazi MDMA, me peshë 5.093 kg dhe vlerë tregu rreth 400 mijë euro. Nga hetimet ka rezuluar se këta shtetas, duke shfrytëzuar fluksin e sezonit turistik i kalonin dërgesat nëpërmjet linjave të autobusave Prishtinë-Tiranë.”

Në pranga për këtë çëshjte kanë rënë të rinj që jetonin në Prishtinë, Mithat Ramadani 30 vjeç dhe Besnik Mujeci 40 vjeç, i cili njihet edhe si aktivisti i Lëvizjes Vetvendosje në Prishtinë. Kalem Picari, 24 vjeç, Ambra Myftari 28 vjeçe, dhe Daniel Avdija 26 vjeç ishin tre kontaktet që ata kishin në Tiranë për kryerjen e trafikimit dhe shitjes së lëndës narkotike. Policia zbardh edhe skemën e ndjekur se si bëhej shpërndarja dhe dakordësia me grupet e tjera.

Ekstazia ka gjetur përdorim të gjerë tek të rinjtë shqiptarë vitet e fundit gjatë festave ku marrin pjesë, kryesisht në fundjava dhe gjatë sezonit veror.

