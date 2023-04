FOTO ILUSTRUESE Sekuestrohen 80 kg kanabis në Kapshticë, ishin fshehur në rulotin e rumunit

Shpërndaje







21:10 02/04/2023

Një sasi lënde narkotike është sekuestruar në pikën kufitare të Kapshticës në dalje të Shqipërisë.

Korrenspondentja e Klan News në Korçë, Daniela Zisi ka mësuar se bëhet fjalë për 80 kg kanabis e fshehur brenda një ruloti të një rumuni që udhëtonte drejt Greqisë.

Automjeti rulot iu nënshtrua kontrollit me skaner dhe u konstatuan sende të dyshimta. Kjo bëri që policia të bëjë kontroll më të detajuar dhe zbuloi sasinë prej 80 kg kanabis.

Shtetasi rumun u shoqërua në Drejtorinë e Policisë së Korçës dhe po merren në pyetje.

Ky është rasti i dytë brenda pak javësh i trafikut të drogës me rulot. Dy javë më parë, në Vlorë u arrestuan 4 rumunë me 260 kg kanabis të fshehura pikërisht në makinat rulot që do ta trafikonin drejt Greqisë.

/tvklan.al