Kapen në Londër 4 të kërkuar për vrasjen e Nikulajt

15:40 29/04/2023

Edmond Haxhia dhe tre shtetasit anglezë, Stephen Hunt, Thomas Mithan dhe Harriet Bridgerman të shpallur në kërkim si 4 nga 6 autorët e vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj në Shëngjin në 19 Prill, u arrestuan në Londër.

Tv Klan mëson se ata u kapen në zona të ndryshme, në një operacion të zhvilluar nga NCA, një agjenci për goditjen e krimit të organizuar në Angli.

Bashkë me ekzekutorin portugez, Ruben Saraiva dhe një shtetas tjetër anglez, ata u shpallën në kërkim ndërkombëtar me kërkesë të autoriteteve shqiptare që zbardhën në pak kohë të gjithë skemën e vrasjes së biznesmenit 50-vjeçar në lokalin e tij.

Në bazë të materialeve të dërguara nga autoritetet shqiptare, një gjyqtar atje ka caktuar ndaj tyre masën e sigurisë “Arrest në burg”.

Për të bërë të mundur vënien para drejtësisë shqiptare, Edmond Haxhia, i cili konsiderohet si organizator dhe dy anglezët që ndihmuan në realizimin e planit, do të kalojnë përmes një procesi gjyqësor, pasi do të jetë drejtësia atje që do të vendosë për ekstradimin drejt vendit tonë.

Në kërkim për ngjarjen mbeten portugezi Ruben Saraiva dhe informatori Harry Simson që duket në këto pamje të filmuara nga kamerat e hotelit të Nikulajt.

Informacionet e mbërritura nga autoritetet britanike, tregojnë se portugezi Saraiva, është person me precedent penal dhe i njohur për rekorde të rënda kriminale atje.

Prokuroria dhe Policia e Lezhës thonë se ngjarja ka pasur motiv gjakmarrjen. Hetimet provuan se 5 te huajt u pritën në aeroport nga Edmond Haxhia, cili rezulton të jetë djali i dajës së personave me të cilët viktima ishte në hasmëri prej më shumë se 20 vitesh.

Pamjet filmike, makinat e sekuestruara, motori i përdorur në vrasje që u gjet i hedhur në lumin Drin, veshjet e përdorura nga autori dhe dëshmia e një vajze të lidhur me Haxhinë, sipas hetuesve, kanë provuar dhe dokumentuar mekanizmin e vrasjes së biznesmenit Ardian Nikulaj.

Tv Klan