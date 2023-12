Kapitujt për korrupsionin, mësuesja tregon si po e presin nxënësit

Shpërndaje







11:38 06/12/2023

E ftuar këtë të mërkurë në emisionin “Aldo Morning Show” në Tv Klan, ka qenë mësuesja e shkollës “Qemal Stafa”, Fatbardha Abazi.

Ajo ka folur për projektin pilot që është përfshirë në korrikulat e shkollës, e që ka të bëjë me ndërgjegjësimin kundër korrupsionit.

Ky projekt vjen si një bashkëpunim i Ministrive të Drejtësisë dhe Arsimit me Ambasadën Italiane, për të kultivuar kulturën juridike te të rinjtë, por mbi të gjitha për t’i ndërgjegjësuar mbi korrupsionin.

Mësuesja shprehet që deri tani, ky projekt është pritur shumë mirë nga nxënësit.

“Shkolla jonë është një nga katër shkollat që e ka bërë këtë projekt pilot. Së pari është implementuar tek ne në vitin shkollor 2021-2022. Në bashkëpunim midis, një iniciativë e Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Ambasadës Italiane, për të mundur si një qasje e re drejt një transparence dhe ndërgjegjësimi të të rinjve, për një të ardhme të sigurt. Kultura për të luftuar korrupsionin, të bëhet kultura jonë. Pra, kultura e ligjshmërisë të jetë pjesë e kulturës tonë të përditshme, sidomos tek të rinjtë. Në gjimnazin ‘Qemal Stafa’, ky lloj projekti është pritur shumë mirë. Në rastin tim konkret, unë si zysh e gjuhës italiane, e kam ndërthurur në lëndën time. Pra ne mundohemi që jo thjesht të japim një informacion, ku nxënësi të mbushet me informacion, por njëkohësisht të formojmë atë, të ketë një integrim ndërlëndor. Që do të thotë, të ketë njohuri ligjore, në rastin tonë të ketë njohuri të gjuhës. Ata kanë pasur mundësi të komunikojnë, të bisedojnë me profesor, me ekspert italianë. Janë organizuar takime online dhe në prezencë. Ka qenë një ndërveprim shumë i lirshëm. Me anë të situatave problemore, të thjeshta, kanë thënë mendimin e tyre, por njëkohësisht kanë shprehur guximin e tyre dhe dëshirën ose gatishmërinë për të bërë ndryshimet” – shprehet mësuesja.

Nga informacionet që ka në media, Fatbardha Adizi thotë që kjo korrikul do të shtrihet në 6 qytete të vendit.

“Unë gjithmonë ju them nxënësve të mi, që nxënësi me qytetari duhet të shpreh mendimin e vet. Duhet të kërkojë sepse ne nuk duhet të krijojmë një brez të shtypur. Nxënësi duhet të kërkojë sqarime dhe pastaj të reflektojë mbi to. Të kuptoj ku është dhe të shërbejë kjo si një vetëvlerësim. Unë mund t’ju them mesa informacion kam personalisht. Nga komunikimi që kam dëgjuar në media, do të shtrihet në 12 shkolla, në 6 qytete të vendit. Kaq mund t’ju them” – përfundon ajo. /tvklan.al