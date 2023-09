Kapsula e NASA me provat nga asteroidi “Bennu”, gati të vijë në Tokë

09:31 24/09/2023

Një mision 7-vjeçar i NASA-s për të marrë prova në atë që konsiderohet si asteroidi më i rrezikshëm në Sistemin tonë Diellor, është drejt fundit.

Kapsula e NASA, që përmban mbetje pluhuri të marra nga sipërfaqja e shkëmbit hapësinor të quajtur “Bennu”, pritet të zbresë në Tokë orët në vijim.

Këto prova të marra nga ky asteroid do të jenë të futura brenda një kapsule që do të zbresë në Tokë dhe do të bjerë në shkretëtirën e Utah në SHBA.

Shkencëtarët shpresojnë që materiali pluhur i marrë nga asteroidi “Bennu” mund t’i ndihmojë të zbulojnë informacione të reja se si janë formuar planetët 4.5 miliardë vjet më parë, përfshirë këtu edhe Tokën.

Sapo të hyjë në atmosferë, kapsula e NASA do të përfshihet nga një temperaturë maksimale prej 3000 gradë Celsius. Por kapsula ka një mburojë termike të posaçme për t’i rezistuar temperaturës. Po kështu një parashutë e vendosur në pjesën e pasme të saj, do të hapet përpara rrëzimit të saj në tokë duke garantuar një ulje të sigurt.

Ekipi i NASA-s thotë se për këtë mision kanë bërë shumë prova dhe janë të përgatitur që gjithçka të shkojë sipas planit.

/tvklan.al