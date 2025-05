Kardinalët që së shpejti do të zgjedhin pasardhësin e Papa Françeskut u mblodhën sërish në Vatikan, përpara se 133 prej tyre të izolohen nga bota e jashtme për konklavën e radhës. Një prej kardinalëve zgjedhës, Ignace Bessi Dogbo i Bregut të Fildishtë, tha se ende nuk është arritur tek një figurë përbashkuese.

“Nuk ka ende konvergjencë, ne po takohemi”, tha ai.

Pak prej tyre guxojnë të spekulojnë se sa do të zgjasë procesi i votimit, pasi të fillojë të mërkurën.

“Jam i qetë. Jam i sigurt se do t’i japim Kishës një Papë të mirë”, deklaroi kryepeshkopi i Algjerit, kardinali Jean-Paul Vesco, me të mbërritur për një prej takimeve të fundit të Kongregacionit të Përgjithshëm.

“Fusha e kandidatëve tani është më e hapur sesa kur mbërrita në Romë. Tani nevojitet një pastor, dikush që mund të përfaqësojë vlerat e Ungjillit dhe të angazhohet për paqen”, theksoi ai.

Lidhur me kohëzgjatjen e konklavës, në të cilin kardinalët nën 80 vjeç me të drejtë vote do të zgjedhin Papën e ri, shumë kardinalë nuk kanë dashur të angazhohen.

“Shpresojmë që Papa i ri të mbërrijë brenda tre ose katër ditësh”, theksoi me guxim kardinali irakian Louis Raphawl Sako.

Pasi u shkëputën nga turma e gazetarëve, disa kardinalë bekuan kalimtarët jashtë portave të Vatikanit.

Ndërsa turistët po presin me entuziazëm në sheshin e Shën Pjetrit, teksa në ballkonin qendror të Bazilikës u vendosën perde, para fillimit të konklavës.

“Ndihem shumë e emocionuar dhe mezi po pres zgjedhjen e Papës së ri. Mendoj se duhet të lutemi shumë për zgjedhjen e duhur”, tha një turiste polake.

Për vizitorët është mahnitëse të jesh në Romë në këtë kohë.

