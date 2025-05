Kardinalët nga e gjithë bota janë mbledhur në Kapelën Sistine, për të vijuar me procesin e votimit sekret për zgjedhjen e Papës së ardhshëm në krye të Vatikanit.

E ndërsa ata ndodhen brenda Kapelës Sistine, komunikimi i tyre me botën e jashtme është ndërprerë totalisht.

Raportohet se deri tani është kryer procesi i leximit të betimit solemn. Kardinalët me këtë betim premtojnë se do të mbajnë sekret të gjitha çështjet që do të diskutohen, e se kushdo që do të zgjidhet Papë, do të kryejë me besnikëri detyrën e shenjtë të pastorit të Kishës Universale.

Pasditen e sotme do të kryhet vetëm një raund votimi. Karta e tyre e votimit shkruan “Unë zgjedh si Papë Suprem …”, duke shtuar emrin e kandidatit të zgjedhur. Këto karta do vendosën brenda kutisë së posaçme pre argjendi sipas radhës së vjetërsisë. Kardinalët votojnë deri në 4 herë çdo ditë, deri në zgjedhjen e Papës së ardhshëm.

Pritet që në orën 19.00 të dalë tymi i parë. Tymi i zi do të thotë se nesër do të zhvillohen më shumë votime, ndërsa tymi i bardhë do të thotë se ka një Papë të ri.

