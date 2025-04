Kapela Sistine është mbyllur dhe përpjekja e parë për të zgjedhur Papën e ri do të bëhet më 7 maj. Është vendimi i kardinalëve i marrë pas dyerve të mbyllura të Vatikanit.

E ndërsa kardinalët do të kenë edhe disa ditë kohë për t’u njohur me njëri tjetrin dhe do të zhvillojnë bisedime për të përcaktuar profilin e Papës së ri, kardinali BaldassareReina i dioqezës së Romës, paralajmëroi kolegët se “nuk është koha për taktika” dhe hakmarrje brenda kishës, ndërsa kryesoi meshën për nder të Papa Françeskut.

“Ashtu si në kohën e dishepujve të parë, ka rezultate, por edhe dështime, lodhje dhe frikë. Pesha është e madhe dhe tundimet zvarriten duke errësuar të vetmen gjë që ka rëndësi, dëshirën, kërkimin, veprimin në pritje të një qielli dhe një toke të re. Kjo nuk është koha për veprime balancuese, taktika, kujdes, as koha për t’u dorëzuar ndaj ose më keq hakmarrjes dhe aleancave për pushtet”, tha kardinali Baldassare Reina.

Rreth 135 kardinalë, të gjithë nën moshën 80 vjeç dhe nga të gjitha anët e botës, janë të kualifikuar për të marrë pjesë në votim për kreun e ardhshëm të Kishës me 1.4 miliardë anëtarë, e goditur së fundi nga skandale financiare dhe përçarje mbi doktrinën.

Dy konklavat e mëparshme, të mbajtura në vitin 2005 dhe 2013, zgjatën vetëm dy ditë. Por kardinali suedez AndersArborelius tha të hënën se votimi i ardhshëm mund të zgjasë më shumë, pasi shumë nga kardinalët e emëruar nga Papa Françesku nuk janë takuar kurrë me njëri-tjetrin.

Françesku e bëri përparësi emërimin e “Princave të Kishës” me kapele të kuqe nga vende që nuk kishin pasur kurrë, si Mianmari, Haiti, Ruanda dhe Suedia.

