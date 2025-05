Kisha Katolike e Kenias u është përgjigjur shqetësimeve se kardinali i vetëm i vendit nuk do të marrë pjesë në konklavën për zgjedhjen e papës së ri pasi nuk ka marrë ftesë.

Kardinali 79-vjeçar John Njue ishte cituar në një gazetë keniane duke thënë se ai nuk ishte ftuar dhe nuk e dinte arsyen pse, raporton BBC.

Më vonë, zyrtarët katolikë të Kenias thanë se ai ishte ftuar por nuk mund të shkojë për shkak të gjendjes shëndetësore.

“Edhe pse kardinali lejohet të marrë pjesë dhe është ftuar zyrtarisht… për shkak të gjendjes së tij të tanishme shëndetësore nuk mund të udhëtojë drejt Romës”, thuhet në një deklaratë të firmosur nga ipeshkëvi Philip Anyolo, pa dhënë sqarime të mëtejshme.

Kardinali Njue ishte kryeipeshkëvi i Nairobit nga viti 2007-2021 kur doli në pension. Ai u emërua kardinal në vitin 2007 nga Papa Benedikti XVI.

Përveç tij, as kardinali i Spanjës, Antonio Cañizares i cili është 79 vjeç, nuk do të marrë pjesë në konklavë.

Në këtë konklavë do të marrin pjesë 133 kardinalë nën moshën 80 vjeç për të zgjedhur pasuesin e Papa Françeskut. Dakordësia e dy të tretave do të shpallë papën e ri që do të udhëheqë 1.4 miliardë të krishterë në botë./tvklan.al