Karriera e re e Zogut të Tiranës: Kam një bashkëpunim muzikor me “Madonna”-n shqiptare

11:05 02/02/2024

Zogu i Tiranës është në prag të nisjes së një rrugëtimi të ri. Ai ndau me teleshikuesit e “Aldo Morning Show” në Tv Klan lajmin se hapi i radhës është muzika. Zogu zbuloi se bëhet fjalë për një bashkëpunim muzikor me një këngëtare që punon prej 20 vitesh në industri.

Zogu i Tiranës: Ëndrra ime është që unë të jem një “star” (yll) ndërkombëtar. Ëndrra ime është një bashkëpunim muzikor me një artiste shumë të famshme shqiptare ç’është e vërteta.

Aldo: Do këndosh dhe ti mo?

Zogu i Tiranës: Do këndoj edhe unë. Në fakt po ta them ty ekskluzivisht se ty të kam shpirt e zemër, nuk mbaj sekrete. Do jetë me këngëtaren me mbi 20 vite karrierë Elda Shabani apo siç e njeh ndryshe, “Madonna” shqiptare.

Aldo: Qyqa!

Zogu i Tiranës: Po, tironsja jonë. Unë do të kem një pjesë “hajde, juhu, jasha, zjarr!”/tvklan.al