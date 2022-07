Kartë Krediti Fibank – aset plot vlera për pushimet jashtë vendit dhe jo vetëm!

17:24 22/07/2022

Një kartë krediti nga Fibank është ajo që ju nevojitet për pushimet jashtë vendit, blerje

online dhe jo vetëm!

Fibank në bashkëpunim me VISA u ofron klientëve të saj një Kartë Krediti pa kushte

dhe pa kufizime. Kjo kartë krediti është një xhep shtesë jashtëzakonisht i dobishëm

me një limit deri në 25.000 EUR.



Aplikimi për kartën është i shpejtë dhe më i lehtë se kurrë online nëpërmjet faqes së

internetit të Fibank ose në çdo degë dhe karta lëshohet brenda 24 orëve deri në 3 ditë

nga momenti i miratimit.



“Ne jemi krenarë të themi se ky është absolutisht produkti më i mirë me shumë vlera

për çdo kartëmbajtës në Shqipëri” – shprehet Bozhidar Todorov, CEO i Fibank

Albania.



Karta e Kreditit Fibank është e shkëlqyeshme për të bërë blerje kudo online, si dhe në

dyqane, hotele, restorante, agjenci udhëtimesh, etj. Mund të jetë në LEK, EUR ose

USD dhe nuk ka komision mirëmbajtjeje për vitin e parë. Lejohet tërheqja e limitit në

ATM-të dhe Fibank nuk aplikon asnjë komision për transaksionet online apo në pikë

shitje brenda dhe jashtë Shqipërisë.

Ripagimi i kartës është tejet i përshtatshëm me këste të vogla mujore duke filluar nga

vetëm 5%. Kartat e lëshuara nga Fibank janë pa kontakt dhe ju thjesht mund të prekni

dhe shkoni pa pasur nevojë për hapa dhe nënshkrime shtesë. Kartat Fibank ofrojnë

sigurinë 3D, me qëllim rritjen e sigurisë dhe mbrojtjen e klientëve për blerjet online.