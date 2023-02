Kartëmonedha e re prej 5 $ e Australisë

15:17 02/02/2023

Nuk do të shfaqë mbretin Charles III, por historinë e kulturës indigjene

Australia do të zëvendësojë portretin e Mbretëreshës Elizabeth II nga kartëmonedha e saj 5 dollarëshe me një dizajn të ri për të pasqyruar dhe nderuar historinë e kulturës së saj indigjene. Lajmi behet me dije nga banka qendrore e vendit.

Vendimi vjen pas konsultimit me qeverinë federale, e cila mbështet ndryshimin, tha në një deklaratë Banka e Rezervës së Australisë. Ana tjetër e shënimit do të vazhdojë të shfaqë Parlamentin Australian, tha ai.

Australia në shtator 2022 tha se imazhi i mbretit Charles nuk do të zëvendësonte automatikisht Mbretëreshën Elizabeth në kartëmonedhat 5 dollarëshe dhe se ajo mund të zëvendësohej nga figura australiane.

Autoritetet kanë thënë se vendimi për të përfshirë imazhin e mbretëreshës në kartëmonedhë kishte të bënte me personalitetin e saj në krahasim me statusin e saj si monarke.

Banka e Rezervës tha se do të konsultohej me grupet indigjene për hartimin e kartëmonedhës 5 dollarë Australianë. Do të duhen disa vite për të hartuar dhe printuar kartëmonedhën e re. Deri atëherë, kartëmonedha aktuale do të vazhdojë të leshohet.

Vdekja e mbretëreshës Elizabeth vitin e kaluar ka rindezur debatet në Australi për të ardhmen e saj si një monarki kushtetuese. Votuesit zgjodhën ngushtë të mbanin monarkun britanik si kreun e shtetit në një referendum të vitit 1999.

Mbreti Charles III, i cili u bë monark britanik pas vdekjes së nënës së tij, është kreu i shtetit në Australi, Zelandën e Re dhe 12 mbretëri të tjera të Commonwealthit, jashtë Mbretërisë së Bashkuar, megjithëse roli është kryesisht ceremonial.

Klan News