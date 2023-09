KAS rrëzon Bashën: Më shumë komisionerë për Berishën

15:39 07/09/2023

KQZ njeh si forcë më të madhe opozitare koalicionin “Bashkë Fitojmë”

Lulzim Basha humbi një tjetër betejë përballë Sali Berishës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Organi i KAS, rrëzoi ankimimin e grupimit të Bashës, duke njohur koalicionin “Bashkë Fitojmë” forcën më të madhe opozitare, dhe si e tillë duhet të ketë 2 komisionerë dhe një sekretar në zgjedhjet për Bashkinë e Kukësit.

Teksa kolegji zgjedhor i kaloi përgjegjësinë e shqyrtimit të këtij ankimimi, për KAS nuk mjaftuan as të dhënat që kërkuan nga Këshillat Bashkiakë.

“Komunikimi ka qenë me telefon edhe përgigja ka qenë me telefon. Me çfarë mbajtëm mend kam vajtur në zyrë i kam parë. Nuk mund të quhet 100% e saktë, megjithatë diku është përgjigjur kryetari, diku është përgjigjur sekretari.”

KAS rrëzoi edhe kërkesën e grupimit politik të Sali Berishës për t’u regjistruar në zgjedhjet për bashkinë e Kukësit. Sipas KAS, në këto zgjedhje regjistrohet PD zyrtare e Bashës.

Klan News