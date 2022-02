KAS rrëzon PD-në për koalicionin “Shtëpia e lirisë”

17:17 07/02/2022

Partitë afat deri në 10 Shkurt për të vendosur sloganet në ambientet publike

Në mbledhjen me dyer të mbyllura që zgjati për afro dy orë KAS-i vendosi me 3 vota pro dhe 2 kundër, moskalimin për shqyrtim të kërkesës së PD për mos regjistruar koalicionin Shtëpia e lirisë”, me argumentin se Partia Demokratike nuk ka interes të ligjshëm e për rrjedhojë nuk ka legjitimitet kërkesa ankimore.

Juristët e Lulzim Bashës në ankimimin e bërë në KAS këkonin shfuqizimin e vendimit të marrë nga Komisineri Shtetëror për Zgjedhjet Ilirian Calibashi, i cili regjistroi koalicionin “Shtëpia e Lirisë” për të marrë pjesë në zgjedhjet e 6 Marsit.

Sipas Partisë Demokratike, kërkesa e paraqitur nga LSI-ja, PDK-ja dhe Komisioni i Rithemelimit u dorëzua në kundërshti me kodin elektoral përpara se të regjistroheshin si parti.

Ndër të tjera, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar të gjitha subjekte garuese se kanë afat deri më 10 shkurt të caktojnë vendet publike se ku do të afishojnë sloganet, afishet të kandidatëve të tyre.

