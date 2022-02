Kastrioti ndal Tiranën

18:33 20/02/2022

Laçi fiton sfidën direkte me Kukësin

Tirana pësoi humbjen e parë pas 7 javësh kampionat duke humbur kështu mundësinë për të ruajtur distancën prej 6 pikësh me vendin e dytë. Ishte Kastrioti që doli fitues nga stadiumi i Kamzës ku u luajt ndeshja.

Në minutën e 14 të takimit krutanët fituan një goditje dënimi. Topi u krosua drejt zonës dhe mbrojtësit bardheblu nuk mundën ta largonin, madje u dhanë mundësi futbollistëve të Kastriotit ta shtynin drejt rrjetës. Autor i golit është braziliani Kaina.

Që pas shënimit të golit Kastrioti mbrojti me fanatizëm rezultatin deri në minutën e 82’ kur gjeti mundësinë të shënonte edhe golin e dytë sërish me Kaina. Goli i Nikqi në minutat e fundit nuk mjaftoi për të shmangur humbjen e bardhebluve.

Tiranës i afrohet me pikë Laçi që fitoi 3-0 sfidën direkte me Kukësin. Ekipi i Mirel Josës shënoi shumë me mbrojtësin Renato Malota që ktheu në gol një krosim të ardhur nga goditja standarde.

Në minutat e fundit të pjesës së parë erdhi edhe goli i dytë nga Adeleke pas gabimeve të futbollistëve të Kukësit që po administronin topin.

Goli i tretë i kurbinasve erdhi 2 minuta pas përfundimit të kohës së rregullt nga Zulfiu.

