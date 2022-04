Kastrioti, surpriza e kampionatit

21:20 21/04/2022

Trajneri tregon sekretin e krutanëve

Kastrioti është kthyer në fenomenin e Superiores. Disa fitore radhazi, i larguan krutanët nga zona e ftohtë dhe tashmë janë fare pranë sigurimit matematikor të mbijetesës. Ndryshimi erdhi që prej emërimit në pozicionin e trajnerët, të Emiliano Çelës, ish-futbollist i kësaj skuadre. Tekniku 36-vjecar duket se e ka nisur punën nga A-ja.

Po si u arrit largimi nga zona e ftohtë e renditjes pa emra të mëdhenj në skuadër, me futbollistë më së shumti të rinj por me shumë dëshirë. Shumë punë dhe me kokën ulur, Çela është modest në shfaqjen e objektivave.

Pa sigurinë e mbështetjes financiare asgjë nuk është e mundur në futbollin e sotëm. Por lojtarët e Kastriotit ndjejnë nga afër edhe mbështetjen njerëzore të presidencës së klubit në arritjen e qëndrimit mes skuadrave më të mira të futbollit shqiptar.

Tv Klan