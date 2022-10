Katari do presë Kupën e Azisë

13:45 17/10/2022

Shteti i Lindjes së Mesme fiton të drejtën për organizimin e Kupes së Azise 2023





Katari shndërrohet në shtëpinë e futbollit botëror. Pas Kupës së Botës të planifikuar për tu mbajtur ndërmjet muajve Nëntor dhe Dhjetor të këtij viti, shteti aziatik do të organizojë një tjetër turne të madh. Konfederata aziatike e futbollit i ka besuar Katarit organizimin e Kupës së Azisë 2023, një turne tepër i rëndësishëm për këtë kontinent. Pasi mundi konkurrencën e Koresë së Jugut dhe Indonezisë, Katari bëhet shteti i parë që do të presë tre herë ngjarjen kontinentale pas edicioneve të vitit 1988 dhe 2011.



Kupa e Azisë ishte planifikuar të mbahej në Kinë, e cila hoqi dorë për shkak të kufizimeve të Covid-19. Për shkak të temperaturave të larta të verës në Katar, është e mundur që datat e turneut të zhvendosen në muajit e dimrit, me gjasat që Kupa e Azisë të nis nga 24 janari 2024. Turneu prej 24 kombëtaresh do të luhet në 8 stadiume, impiante në të cilat do të mbahet Kupa e Botës.





Katari kishte shfaqur interes edhe për organizimin e edicionit 2027 të Kupës së Azisë, megjithatë, Komiteti Ekzekutiv i Federatës aziatike preferoi që të shtrijë hartën e zhvillimit të aktiviteteve, duke pranuar ofertat nga India dhe Arabia Saudite. Vendimi përfundimtar do të merret në mbledhjen e tyre të ardhshme në muajin Shkurt.



