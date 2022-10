Katari ‘test’ për Superligën

18:21 26/10/2022

Shqipëria parashikon tjetër miqësore jashtë kalendarit të FIFA-s, luhet më 9 Nëntor

Kombëtarja shqiptare do të luajë një tjetër miqësore jo zyrtare në kalendarin e FIFA-s. Në muajin Nëntor, kuqezinjtë e Edi Rejës do të sfidojnë Katarin, kombëtare e cila do të bëjë testin e fundit në prag të debutimit të tyre në Kupën e Botës që mbahet nga 20 Nëntori deri më 18 Dhjetor të këtij viti në shtetin arabik.

Me grupin e lojtarëve që do të bazohet sërish te Superliga shqiptare, italiani do të tentojë që të provojë cilësitë e lojtarëve shqiptarë ndaj një kombëtareje që vitet e fundit është rritur ndjeshëm. Dueli pritet të mbahet më 9 Nëntor, me Spanjën që shihet si destinacioni ideal për të hapur dyert për këtë miqësore luksi.

Palët janë në bisedime për të diskutuar detajet e fundit, megjithatë besohet se as kjo përballje të mos transmetohet në televizione, për të ruajtur kështu sekretin e skemës së kombëtares së Katarit në prag të dueleve në finalet e Botërorit.

Besohet se kundër Shqipërisë do të luajë grupi që do të zbresë në fushë edhe në datën 20 Nëntor në ndeshjen debutuese kundër Ekuadorit. Përsa i përket skuadrës kuqezi, trajneri Edi Reja do të jetë i detyruar të përzgjedhë sërish një grup me lojtarë të Superiores për t’i dhënë më pas ndoshta mundësinë ndonjë elementi për të qenë i pranishëm edhe në sfidat zyrtare me Italinë dhe Armeninë në 16 dhe 19 Nëntor.

