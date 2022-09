Kate dhe Meghan me bizhuteritë e Elizabeth II

14:56 15/09/2022

Marrin pjesë në homazhet për mbretëreshën e ndjerë

Me fustane të zinj të veshur të dyja, një aksesor që bie në sy për njërën dhe vathë të vegjël për tjetrën. Kate dhe Meghan u ribashkuan sërish në ceremoninë për nder të Mbretëreshës Elizabeth në Westminster Hall. Ekstragavante Princesha e re e Uellsit, më modeste Dukesha e Sussex. Së bashku me to edhe Camilla që mbante një karficë simbolike dhe Sophie e cila ishte veshur po me të zeza.

Camilla, Kate, Sophie dhe Meghan mbërritën me makinë në ceremoni. Ndërsa makinat largoheshin nga Buckingham Palace, një dritë ndriçoi të gjithë rrugën. Ishte karfica e zgjedhur nga Princesha e Uellsit, një xhevahir në formë gjetheje me diamante dhe perla që i përkiste mbretëreshës Elizabeth.

Dihet pak për origjinën e xhevahirit të çmuar. Ajo e mbajti atë në vitin 1999 në Korenë e Jugut, pikërisht në ditëlindjen e saj në një koncert në Seul. Karfica qëndroi në sirtar për shumë vite derisa u shfaq në Belgjikë në vitin 2017 me rastin e njëqindvjetorit të Betejës së Passchendaele. Kate e kishte vendosur atë në një nga fustanet e saj Catherine Ëalker pranë lulëkuqes që përkujton të rënët në luftë

Meghan u shfaq padyshim me rroba të errëta, por shumë e thjeshtë,ajo mbante një palë vathë pas thjeshtësisë së dukshme të të cilëve fshihet një moment i madh, dalja e parë zyrtare me Elizabeth II në 2018.

