Kategoria e Vajzave në “X Factor Albania”, 5 konkurrentet që fituan besimin e Elhaida Danit për netët Live

Shpërndaje







21:41 05/01/2024

Pasi shijuam performancat në fazën e vilave të jurisë në “X Factor Albania” sot është një natë plot emocione, lumturi e lot: herë gëzimi e herë trishtimi.

Konkurrentët do njihen me vendimet e jurisë pasi janë ndarë në 3 kategori: “Kategoria e Vajzave”, që do të drejtohet nga Elhaida Dani; “Kategoria e Djemve”, që do drejtohet nga Arilena Ara; “Kategoria mix”, që do drejtohet nga Young Zerka.

15 prej tyre do arrijnë të prekin magjinë e netëve live. E para që ka marrë vendimet mes vështirësive ka qenë Elhaida Dani të cilës i erdhi në ndihmë në këtë fazë Pirro Cako.

Në kategorinë e vajzave në netët Live janë kualifikuar Kejsi, Wendy, Kleansa, Anisa dhe Luna./tvklan.al