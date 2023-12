Kathimerini: Perëndimi po mban anën e Ramës për Belerin

15:33 19/12/2023

“SHBA dhe BE e shohin si partner në Ballkanin Perëndimor”

“Pse Perëndimi mban anën e Ramës”. Është ky titulli i një analize të gjatë të gazetës më të mëdha greke, “Kathimerini” që vijon t’i kushtojë vëmendje çështjes “Beleri”. Gazetari Stavros Tzimas thotë se pavarësisht përpjekjeve dhe kërcënimeve të Athinës për vendosje të vetos në integrimin e vendit, Rama vijon të ruajë linjën e tij duke e konsideruar rastin si një çështje të institucioneve të reja të drejtësisë. Në këtë përballje, në krah të Ramës, sipas Kathimerini, janë tashmë edhe Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara pasi ai ka arritur t’i bindë se kjo është një mosmarrëveshje dypalëshe që nuk lidhet me reformat e BE-së.

“Intransigjenca e tij është forcuar më tej nga deklarata e kancelarit gjerman Olaf Scholz se çështja është një “mosmarrëveshje dypalëshe” dhe që nuk lidhet me kërkesat e BE-së për sundimin e ligjit në procesin e anëtarësimit”.

Në shkrim ngrihet pyetja nëse Greqia është tani aleati më i rëndësishëm dhe më i besueshëm në Evropën Juglindore i Perëndimit dhe perse Perëndimi është gati ta sakrifikojë për Ramën?

“Nga buron gjithë kjo dashuri për Ramën? Pse evropianët dhe amerikanët janë të gatshëm ta hedhin Greqinë nën autobus kur ajo është aleati i tyre më i rëndësishëm dhe më i besueshëm në Evropën Juglindore? Kryeministri shqiptar duket se ka bërë një punë të mirë duke i bindur se kjo është një çështje dypalëshe, një çështje e thjeshtë penale që i takon vetëm sistemit të drejtësisë së vendit dhe se ky sistem drejtësie është padiskutim i pavarur”.

Gazeta shkruan se ka edhe një panoramë rajonale ku Rama shihet si bashkëbiseduesi i preferuar i BE-së dhe SHBA-së në Ballkanin Perëndimor.

“Me dinakëri, Rama vazhdon ta projektojë veten si lideri që mund të garantojë stabilitetin e brendshëm politik dhe orientimin perëndimor të Shqipërisë. Ai e paraqet veten si një politikan me ndikim me cilësitë drejtuese të nevojshme për të kontrolluar zhvillimet e rrezikshme në Kosovën e trazuar sipas dëshirës së Perëndimit. Të gjithë e kuptojnë se pa Tiranën dhe Beogradin, pra pa Ramën dhe presidentin serb Aleksandar Vuçiç, ka pak shpresa për përmirësim të situatës në Kosovë”.

Gazeta greke thotë se Perëndimi mund të mos e thotë me zë të lartë, por sheh te Rama një kryeministër pro-evropian, i cili pavarësisht marrëdhënieve të shkëlqyera me presidentin turk Rexhep Tajip Erdogan, po e mbron Shqipërinë nga islamizimi dhe nga shndërrimi i saj në urën e Turqisë për në detin Adriatik. Në fund të fundit, ai ka treguar se do të bëjë atë që i kërkohet, të tilla si, për shembull, pranimi i skemës së kryeministrit italian Giorgia Meloni që Shqipëria të presë disa mijëra emigrantë dhe refugjatë që përpiqen të arrijnë në Evropë nga Afrika.

Tv Klan