“Ke afat deri në orën 12 të shikosh djalin gjallë”, Përparimi: Mirushja më bëri kurthin, ish-kunati më rrëmbeu

Shpërndaje







18:15 01/01/2024

Kjo seancë gjyqësore ka shumë të papritura. Në një përballje me Mirushen, Përparimi tregon në rubrikën “Shihemi në Gjyq” nga “E Diela Shqiptare” në Tv Klan, që Neki, ish-kunati, e ka rrëmbyer dhe e ka çuar në Peshkopi.

Në fillim të programit, ish-bashkëshorti hodhi një akuzë mbi Nekin, duke u shprehur që ky i fundit, bashkë me Mirushen dhe një person tjetër, e kërcënuan me pistoletë e sëpatë për të kthyer 42 mijë eurot. Por më vonë ai tregon edhe detaje të tjera.

Sipas ish-bashkëshortit, Neki e çoi atë në një bodrum, ku ai qante natë e ditë. Madje, ish-kunati kishte thirrur nënën e Përparimit për t’i thënë që kishte afat deri në orën 12 nëse donte që ta shikonte fëmijën e saj gjallë. Përparimi thotë gjithashtu se kontratën sipas së cilës duhet të kthente 42 mijë eurot, e ka firmosur pasi ishte i frikësuar për jetën.

Përparimi: Jam i rrezikuar.

Eni Çobani: Po për çfarë je i rrezikuar more zotëri, ti je këtu me ne. Rrezikohesh se do kthesh lekët? Për lekët e ke rrezikun thua?

Përparimi: Unë edhe i kthej, por s’i kam dhënë. Jam i rrezikuar. Nga Miloti më kanë kapur. Zonjën e kam thirrur i kam thënë: “Hajde këtu të bisedojmë pak. Jam vonuar pak për këto gjëra, t’i bisedojmë sinqerisht. T’i bisedojmë burrë dhe grua gjërat”. Kjo (Mirushja) ma ka bërë kurth. Po ta pyesje kjo do më thoshte që kam qenë me furgonin. Unë kam qenë në parking. Vjen me furgonin. Ka zbritur, pastaj vjen ai zotëria (Neki), më ka kapur mua për çante. Prej makinës time, më ka nxjerrë këtej. Motra e vet ka dalë mbrapa, shoqërues ka pasur me Benz mbrapa. Edhe më ka çuar për Peshkopi sepse ka menduar që unë i ikja përpara. Unë kam ardhur për të jetuar. Mik, shok, dashamirës, ne e ndihmojmë njëri-tjetrin kur është mundësia, por jo mashtrime. Në atë moment, ky më ka marrë mua kontrabandë, më ka çuar në Peshkopi. M’i ka kapur me telefona, m’i ka kapur me të gjitha sendet që kam pasur me vete, ka ikur në shtëpi dhe më ka thirrur nënën: “Selvet, ke afat deri në orën 12 të shikosh djalin gjallë”. Unë qaja natë e ditë, më kanë çuar në një bodrum.

Eni Çobani: Ja e kemi Nekiun këtu gjallë është.

Përparimi: Ma ka thirrur dhe vëllain në orën 12. Kemi shkuar edhe tek noterja, ka shkruar një kontratë më ke 42 mijë euro. Unë prej frikës kam pranuar 42 mijë vetëm për të shpëtuar jetën. /tvklan.al