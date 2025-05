Gazetari Anri Bala thotë se edhe pse Jozefina Topalli dhe Gazment Bardhi, sipas tij mund të jenë figurat më të respektuara të Partisë Demokratike bashkohen në një pikë të dy, që është karta e besueshmërisë.

Gazetari Bala i ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan shprehet se karta e besueshmërisë është një problem për këto dy figura, ku Bardhit i kujton se i ka dalë kundër Sali Berishës, Lulzim Bashës si dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përgjatë një viti.

Bardhi thekson se nuk ka qenë kundër individëve, por ka shprehur qëndrimet e tij sipas asaj që ka gjykuar se është më mirë për Partinë Demokratike.

Anri Bala: Tek të dy kandidatët bashkohet në një pikë karta e besueshmërisë. Zoti Bardhi kur ishte me zotin Berisha, i doli kundër. Kur ishte me zotin Basha i doli kundër, pastaj i doli kundër Amerikës kur nuk pranoi non gratën e zotit Berisha. Kështu që në raport me elektoratin dhe në raport me shqiptarët…

Gazment Bardhi: E ngatërrove pak më duket e ngatërrove…

Anri Bala: Jo nuk e ngatërrova se jeni ju që keni thënë që nëse Berisha kthehet në politikë unë jap dorëheqjen.

Gazment Bardhi: Sepse me Partinë Demokratike të ndarë sigurisht që nuk fitonte dot PD. Unë nuk jam kundër individëve, unë shpreh atë që besoj mbi gjërat që ndodhin brenda Partisë Demokratike. Unë kam qenë gjithmonë dhe do jem te Partia Demokratike dhe do të shpreh qëndrimet e mia si unë i gjykoj.

Anri Bala: Tri ‘pirueta’ brenda një viti nuk ka… Keni bërë tri pirueta brenda viti. Kundra Berishës, kundra Bashës, kundra Amerikës.

Gazment Bardhi: E para njëherë këtë kundër Amerikës mbaje për vete, se s’kam qenë kundër SHBA, përkundrazi kam qenë gjithmonë në krah të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sikundër nuk kam qenë asnjëherë as kundër zotit Basha, as kundër zotit Berisha, por kam shprehur qëndrimet e mia se si besoj unë që PD është më e mirë dhe bëhet më e besueshme tek shqiptarët.

/tvklan.al