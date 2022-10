KE jep 80 milionë Euro ndihmë për energjinë

19:32 27/10/2022

Presidentja Von der Leyen viziton Tiranën

Bashkimi Europian do t’i akordojë Shqipërisë 80 milionë euro ndihmë për përballimin e krizës energjetike. Lajmin e bëri të ditur Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen gjatë vizitës zyrtare në Tiranë, ku u prit me një ceremoni zyrtare nga Kryeministri Rama.

“Do të jenë 80 milionë euro në grante. Pjesa e dytë ka të bëjë jo me mbështetjen e menjëhershme. 500 milionë euro në grante për të investuar në infrastrukturën energjetike për të gjithë rajonin. Investimi do të jetë për shembull në impiantin lundrues diellor, Vau i Dejës, modernizimin e hidrocentralit të Fierzës, me rinovimin e eficencës energjetikë të godinave të Qytetit Studenti”.

Por a mjafton ky grant që qeveria shqiptare të përballojë kostot e krizës energjetike?

“80 milionë euro nuk janë pak, janë një shifër e konsiderueshme. Janë 1/6. Ne na është dashur në total, deri në fund të vitit sipas parashikimit, duke pasur parasysh dhe çfarë është bërë deri tani, 460 milion euro”.

Pavarësisht situatës jo fort të favorshme të financave në buxhetin e shtetit, Kryeministri la të kuptojë se nëse do vijohet me kursimin qeveria mund të mos e vendosë në muajin nëntor fashën e energjisë për 800kw/orë.

“Kemi përsëri ulje të konsumit. Nëse do të kursehet arsyeshëm mundësia që të veprojmë ndryshe me fashën krijohet.”

Rama u shfaq optimist pavarësisht vonesave edhe për ndërtimin e hekurudhës Durrës-Tiranë me degëzim në aeroportin e Rinasit, projekt të cilin e pa nga afër me Presidenten e Komisionit Europian.

“Jemi në kushtet ku mund të themi se në pranverën e vitit 2024 do të kemi aksin hekurudhor Tiranë-Durrës-Rinas dhe Rinas-Durrës-Tiranë.”

Rama e Von der Leyen folën edhe për çështjet që do të diskutohen në samitin BE-Ballkani Perëndimor që do të mbahet në 6 dhjetor në Tiranë.

“Në qendër të diskutimeve do të jetë lufta e tmerrshme që Rusia po bën në Ukrainë dhe se si mund mbështesim më tej Ukrainën, pasi ne do të jemi në krah të Ukrainës për aq kohë sa të duhet. Dhe në qendër të diskutimeve do të jetë dhe energjia, por do të ketë dhe tema të tjera, si infrastruktura”, tha Von der Leyen.

“Tirana do bëhet skena e një ngjarje politike europiane të dorës së parë në fund të gjysmës së dytë të vitit”, u shpreh Rama.

Gjatë konferencës për shtyp, por edhe në takimin mes dy delegacioneve zonja Von der Leyen vlerësoi përparimin e Shqipërisë dhe reformat e ndërmarra nga qeveria në rrugëtimin e saj drejt Bashkimit Europian.

