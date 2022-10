KE rrit fondet: 350 milionë Euro për Ballkanin Perëndimor

20:56 19/10/2022

Ndihma për përballimin e krizës energjetike dhe luftë kundër emigrimit ilegal

Në seancën plenare të Parlamentit Europian në Strasburg, Komisioneri Europian për Zgjerim Oliver Varhelyi ka deklaruar se mbështetja e unionit për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE do të vijojë.

“Është interesi strategjik i Bashkimit Europian që të mundësojë integrimin e plotë të Ballkanit Perëndimor në union. Vetëm diçka e tillë do të siguronte stabilitet afatgjat, paqe dhe prosperitet jo vetëm për Ballkanin Perëndimor por edhe për Bashkimin Europian“.

Varhelyi u ndal edhe tek një sërë problematikash ku përfshiheshin shkëputja e rajonit nga varësia ruse e energjisë me një plan i cili synon të bashkojë vendet e rajonit së bashku me Bashkimin Europian në blerjen e përbashkët të energjisë elektrike.

Komisioneri për zgjerim konsideroi në fjalimin e tij një çështje urgjente edhe migracionin e paligjshëm që kalon përmes Ballkanit Perëndimor me emigrantë që kanë si pikësynim vendet e unionit. Për këtë arsye ai njoftoi se do të ketë ndihmë politike dhe financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor me një vlerë prej 350 milionë Eurosh deri në vitin 2024 për të parandaluar emigrantët ilegalë.

Oliver Varhelyi deklaroi se Bashkimi Europian mirëpret vetëm emigrantët që zgjedhin rrugë ligjore teksa shtoi se vendet do të mbrojnë sistemet e tyre të azilit.

