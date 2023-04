Këlliçi akuzon Veliajn për blerje të votave

13:43 30/04/2023

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë”: Ftoj Veliajn në debat publik, ta zgjedhë vetë vendin dhe orën

Kandidati i kolicionti “Bashkë Fitojmë”, Belind Këlliçi, ka prezantuar planin e tij për bashkinë e Tiranës para mbështetësve të Partisë Demokristiane. I bindur për fitoren më 14 maj, Këlliçi ka ftuar rivalin tij socialist, Erion Veliajn në një debat publik.

“Gjej rastin sërisht këtu nga platforma e Demokristianëve, t’i shtrij dorën për një ftesë Erjon Veliajt për të ardhur në një debat publik, për të ardhur këtu, për të ardhur ku të dojë ai. Për ta zgjedhur ai vendin, orën, median platformën, pyetjet, çështjet, për çfarë të dojë ai. Duke nisur nga edukimi ynë, duke vazhduar te problemet e Tiranës, për të folur për qytetarët”.

Para aleatit të tij, Nard Ndoka, Këlliçi akuzoi Veliajn për blerje të votave.

“Erjon Veliaj po i kërkon me lista, me nga dhjetë punonjës të gjithë drejtorëve të tij në Bashkinë e Tiranës për të mbajtur vendin e punës. Po kur të shkoni te kutia e votimit, jeni vetëm ju dhe zoti, askush tjetër! Mos e shisni shpirtin për 50 mijë lekë apo për vendin e punës, mendoni 4 vitet e ardhshme, mendoni të ardhmen e këtij qyteti. Ndëshkoini me votë ata që tallen me ju, ndëshkoini me votë ata që ju vjedhin çdo ditë, e nëse Belindi nuk mban premtimet pas 14 Majit, ndëshkoni dhe Belind Këlliçin me votë, padiskutim”.

Teksa shprehu mbështetjen për kandidatin e koalicionit bashkë fitojmë, Ndoka u bëri thirrje qytetarëve që më 14 maj të votojnë kundër modeleve negative që drejtojnë kryeqytetin.

