Këlliçi: Ardit Gjoklaj, justifikim i Veliaj për inceneratorin

13:01 24/04/2023

“Projektet për Tiranën nuk i shërbejnë oligarkëve”

Nga Sharra ku prezantoi pesë prioritet e programit të tij elektoral Belind Këllici akuzoi kryebashkiakun Veliaj se e përdori si pretekst për ngritjen e inceneratorit të Tiranës vdekjen e Ardit Gjoklajt.

“U gjet ky justifikim, që në vitin 2016 kur kjo ndodhi, të fillohej të flitej për herë të parë për konçensionin e inceneratorit të Tiranës. 80 mijë Euro në ditë vjedhin nga taksat e tua, të mijat, të gjithëve neve këtu. Sikur një javë të hidhen ato lekë këtu në zonë, zgjidhet problemi me rrugicat hyrëse”.

Paratë që shkojnë për aferën e inceneratorit, Këlliçi tha se do t’i përdorë për të vënë në zbatim projektin e tij për transport publik falas për 200 mijë qytetarë në ditë.

“Ajo masë që unë kam propozuar nuk i shërben oligarkëve, klientelës së Erion Veliajt. Eshtë një shërbim i dedikuar për pensionistët, për studentët, për familjet në nevojë, për shtresat në nevojë”.

Kosotoja e ulët e nënkalimit të Sheshi Skëndërbej, sipas Këllicit nxjerr zbuluar aferat e Erion Veliajt me kostot e fryra për ndërtimin e Unazës së Re.

“Jam ulur me urbanistët, më kanë nxjerrë faturën, më kanë thënë që është 4.5 milionë Euro. Çfarë? Të dal unë të them që është 20, është 30? Problemi është se u prish punë se i nxjerr zbuluar me çfarë kanë bërë këta. Këta kanë vënë një standard: kanë ndërtuar në Unazë të Re 24 milionë Euro kilometrin”.

Kandidati i opozitës foli edhe për planin që parashikon uljen e taksave dhe tarifave vendore, përmes të cilit tha se do të përfitojnë jo vetëm bizneset, por edhe qytetarët.

Tv Klan