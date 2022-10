Këlliçi: Fjalët janë se pritet që Tahiri të dalë nga burgu shumë shpejt

21:01 07/10/2022

Vendimi për nxjerrjen nga burgu të ish-deputetit socialist Alqi Bllako, ka qenë një ndër çështjet për të cilat ka folur mbëmjen e sotme deputeti demokratik Belind Këlliçi në një lidhje direkte për Klan News në “Milori Live”.

Gjatë fjalës së tij, deputeti i PD-së Këlliçi është shprehur se kemi të bëjmë me një “drejtësi të kontrolluar” dhe sipas Këlliçit ka qenë “Kryeministri Rama ai që ka zgjedhur se kush do të shkojë në burg”.

Mirela Milori: Dua të ndalem në një reagim për Alqi Bllakon. Keni qenë i pari ditën e djeshme që keni folur dhe keni thënë që u lirua pasi le të themi “kërcënoi të tjerët se unë do të flas”. Një tezë që e ka marrë ditën e sotme Berisha dhe e ka shtjelluar më tej. Dua të di, e keni analizë këtë apo keni informacione rreth kësaj që ju thoni?

Belind Këlliçi: Qëkur ne kemi pasur Komisionin Hetimor të Inceneratorëve, Bllako ka qenë i ftuar për të dëshmuar dhe nuk ka dëshmuar pasi ai ishte nën cilësinë e të pandehurit nga SPAK. Fjalët qarkullonin që atëherë që të gjithë ato që po shkojnë para drejtësisë, po shkojnë për shkak se kemi të bëjmë me një drejtësi të kontrolluar. Padyshim që këto do të amnistohen, do të bëjnë pak muaj burg ose 1 vit burg dhe ishte pikërisht Rama ai që zgjidhte se kush do të shkojë në burg, se kush do të sakrifikohej dhe partia do t’i qëndrojë pas. Qëkur është bërë në fakt ndalimi i Bllakos dhe i Lefter Kokës, apo i anëtarëve të KVO për rastin e Fierit dhe të Elbasanit, ne e kemi thënë se ky është një proces i orkestruar nga Edi Rama sepse nuk është Bllako personi që ka hartuar dhe ndjekur këtë proces. Nëse SPAK do të bëjë drejtësi, aty janë personat përgjegjës, fillon me Edi Ramën.

Këlliçi mes të tjerash ka deklaruar se fjalët qarkullojnë se “ish-ministri Saimir Tahiri do të dalë shumë shpejt nga burgu”.

Mirela Milori: A është analizë dhe qëndrim politik apo keni të dhëna për Bllakon?

Belind Këlliçi: Është analizë logjike. E kam thënë që në fillim, ka ndodhur e njëjta gjë me Tahirin: Dha garanci se nuk do të shiste asnjeri dhe është i pashqetësuar sot dhe fjalët janë dhe mbajeni shënim këtë, fjalët janë se pritet që shumë shpejt të dalë nga burgu, e njëjta gjë me Bllakon dhe me Kokën dhe këtë e kemi thënë që në fillim./tvklan.al