Këlliçi i nxjerr videon Ramës me Stela Gugalljan dhe Klodian Zoton, Kryeministri: Nuk i njoh

20:40 23/02/2022

Deputeti demokrat Belind Këlliçi i ka nxjerrë një video Kryeministrit Edi Rama ku është ai në inceneratorin e Elbasanit më 18 Prill 2017, ku të pranishëm janë edhe biznesmenët Klodian Zoto dhe Stela Gugallja.

Gjatë diskutimeve në Komisionin Hetimor Parlamentar, Këlliçi e pyeti Ramën si ka mundësi që nuk i njeh këta biznesmenë të inceneratorëve, sikurse u shpreh dhe vetë kreu i qeverisë.

Por sërish Rama u shpreh se nuk i njeh personalisht.

Belind Këlliçi: Zoti Rama, unë kam këtu një video të 18 Prillit 2017 tuajën ku ju jeni në inaugurimin, një ceremoni në inceneratorin e Elbasanit. Ku çuditërisht pas jush, Stela Gugallja, ja ku jeni ju se jeni edhe 2 metra, marshallah, është Klodian Zoto, e keni me video. Ju thoni që këta nuk i njihni ndërkohë që këta persona në vizitën tuaj në Elbasan më 18 Prill 2017-të si pronar të inceneratorit të Elbasanit ju kanë shoqëruar gjatë ceremonisë ku ju keni marrë pjesë. Ka edhe pamje të tjera që mua më kanë ardhur nga gazetarë që në fakt juve ju shoqërojnë gjatë gjithë turit. Pronarët e kompanisë shoqërojnë Kryeministrin në një vizitë në impiant. Si e shpjegoni këtë? Sepse sapo thatë që nuk keni marrëdhënie, por edhe mund t’i njihnit. Këta janë këtu prezent 3m larg jush.

Edi Rama: Në qoftë se ti njeh gjithë njerëzit që i ke pas 3 metra mbrapa unë nuk e kam këtë kapacitet.

Belind Këlliçi: Po ke shkuar tek biznesi i tyre?

Edi Rama: Unë kam shkuar në shumë biznese. Realisht ka njerëz me të cilët kam folur, kam dëgjuar emrin, ka njerëz që kanë ndenjur mbrapa. Por nuk po i shmangem, mund t’i njihja, por është njësoj si të them unë tani ja ku është një fotografi e djalit të liderit historik me një grup trafikantësh të sapo arrestuar për një kokainë edhe të ngrija mbi këtë fotografi unë tani një narrativë, kur jemi duke ngrënë e duke pirë jo 3 metra mbrapa. Nuk i njoh dhe më nxorre një video 3 metra mbrapa meje, me gjithë respektin unë 3 metra mbrapa tani njoh disa nga këta, por nëse unë sot nuk do kisha kthyer kokën e do ishin disa të tjerë si do quhej që i njoh? Marrëdhënia ime është kjo, nuk ka rëndësi fare se kush është ai ose ata që ulen me mua për punë të caktuara. Vendimmarrjet e mia bazohen tek kush jam unë, nuk bazohen fare se kush është afër meje. Qoftë biznesmen, politikan, lider ndërkombëtar, vendimmarrjet e mia bazohen tek kush jam unë. Unë kur vendos kam parasysh vetëm një gjë, ke edhe mundësinë të verifikosh për të kaluarën time mund të pyesësh edhe për raportin tim me lekun, vetëm emri ka rëndësi dhe prandaj jam shumë i prerë. Nuk lëshoj njeri deri në momentin që më lëshon mua, mision tim, punën time, skuadrën, dikush që nga mbrapa bën punët e veta nuk kam asnjë mëshirë unë në këtë pikë.