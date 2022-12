Këlliçi, kandidat i PD-së për Tiranën. Alimehmeti tërhiqet nga balotazhi

21:10 05/12/2022

Ilir Alimehmeti është tërhequr nga balotazhi për primaret e Partisë Demokratike. Në këtë mënyrë, Belind Këlliçi do të kandidojë për PD-në në zgjedhjet e 14 Majit përballë Erion Veliajt.

“Dje anëtarësia foli, foli në favor të kandidatit këtu pranë meje, zotit Belind Këlliçi, djalë i shkëlqyer, bashkëshort i devotshëm. Iu kam dalë zot që sido që të shkonte do isha në krah të kandidatit që do të gëzonte votën e shumicës së anëtarësisë. Kjo është shenja e parë e qytetarisë. Falenderoj gjithkënd që më ka mbështetur”, tha Alimehmeti.

Ndërsa Këlliçi shtoi se gjatë fushatës, Alimehmeti do të jetë krahu i tij i djathtë. Po ashtu, ai theksoi se pas 14 Majit nëse fiton zgjedhjet, Alimehmeti do të jetë nënkryetari i Bashkisë së Tiranës.

“Jemi sërish me njëri-tjetrin. Jam i bindur që ky është një ogur i mirë për klasën politike shqiptare, për demokracinë në Shqipëri dhe për modernizimin dhe demokratizimin edhe më të mëtejshëm të partive politike shqiptare. Jam krenar që kam qenë pjesë e këtij procesi të primareve në Partinë Demokratike. Për ta çuar edhe në një standard më tutje dhe për të sjellë një risi në skenën politike shqiptare, ne sot publikisht do të adaptojmë një model amerikan të garës. Modelin e garimit presidencial ku të gjithë shikuesit jam i bindur, ata që na ndjekin e shohin që në SHBA kur zhvillohen garat, garon kandidati për president, së bashku me krahun e djathtë, kandidatin për zv/president. Unë kam kënaqësinë time më të madhe sot, dhe t’ua them me bindje absolute se kur i kam hyrë këtij rrugëtimi kam qenë i bindur që më 14 Maj nëse do t’ia dilja do ta mundja Erion Veliajn dhe do ta mund, por sot nuk jam më unë, por jemi ne. Së bashku me doktor Ilir Alimehmetin në krahun tim të djathtë si krahun tim të djathtë në këtë fushatë më 14 Maj dhe pas 14 Majit nënkryetarin e Bashkisë së Tiranës. Jam i bindur që çdo qytetar do të ketë shumëherë arsye më shumë për të na votëbesuar në modelin që do të sjellim. Një model krejt ndryshe nga ai i rilindjes dhe i Erion Veliajt”, u shpreh Këlliçi./tvklan.al