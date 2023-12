Këlliçi: Nëse ky standard është votuar në 2016-ën, turp t’i vijë çdo deputeti që ka hedhur votën pro këtij SPAK-u

22:41 21/12/2023

“Nëse kemi votuar për këtë SPAK, për këto organe të reja drejtësie, ky është një trup kombëtar.”

Kështu është shprehur anëtari i Kryesisë së PD-së, Belind Këlliçi, teksa ka thënë se SPAK ka frikë t’i përmendë dhe emrin kryeministrit Edi Rama.

I ftuar në emisionin “Opinion” në Tv Klan, Këlliçi ka deklaruar se kjo që po ndodh me kryedemokratin Berisha është një rast i paprecedentë teksa ka shtuar se ai ka 3 masa dhe asnjë akuzë lidhur me çështjen e privatizimit të ish-kompleksit Partizani.

Belind Këlliçi: Berisha është deklaruar vetë se do e respektojë vendimin e parlamentit dhe ka rënë dakord që do e respektojë masën. SPAK-u që është një strukturë e mbështetur nga ndërkombëtarët, është një strukturë që duhej mbështetur dhe e votuar me votat tona dhe nëse është ky standardi për të cilën është votuar në vitin 2016 me 140 vota, atëherë trup t’i vijë çdo deputeti që ka hedhur votën pro këtij SPAK-u sot.

Blendi Fevziu: Pse?

Belind Këlliçi: Berisha në momentet që ne flasim është një person që nuk ka asnjë akuzë mbi shpinë, është person nën hetim dhe në dijeninë time është rast unikal dhe nuk ka ndodhur asnjëherë që një person nën hetim të burgoset dhe të mos i jepet mundësia që në 3 vite që janë zhvilluar hetimet, të mos thirret një herë të vetme. Ai nuk është thiirrur asnjëherë të vetme as ai dhe as dhëndri i tij, Jamarbër Malltezi. Berisha si ish-kryeministër i takon të jetë dhe ai i barabartë para ligjit. Kjo është po ndodh me Berishën, ky është një rast i paprecedentë në gjykimin tim. Berisha nuk ka asnjë akuzë, ka 3 masa deri tani. Berisha pritet të arrestohet për një shkelje ligji që e ka bërë Edi Rama. Kanë frikë SPAK-u t’i përmendë emrin kryeministrit. Në të gjithë dosjen nuk ka një firmë të Berishës dhe ndërkohë, personi që ka firmosur është EdI Rama dhe nuk e marrin një herë në pyetje. Nëse SPAK ka këtë standard, ka dështuar që në krye të herës. SPAK ka frikë t’i përmendë emrin Ramës. Nëse kemi votuar për këtë SPAK, për këto organet të reja drejtësie, ky është një trup kombëtar./tvklan.al