Këlliçi: Përjashtimi po bëhet për të na mbyllur gojën

15:29 15/02/2023

Sekretari i Përgjithshëm i PD-së, Flamur Noka dhe deputeti Belind Këlliçi kanë dhënë një deklaratë për mediat nga Kryesia e Kuvendit.

Këlliçi është shprehur se vendimi për t’i përjashtuar nga Kuvendi për 10 ditë është marrë për të ju mbyllur gojën.

Ndërkohë Noka ka bërë thirrje që qytetarët të jenë nesër para Parlamentit për të protestuar në orën 10:00.

Flamur Noka: Kjo është vetëm vrasje e opozitës. Nuk do të arrijnë të mbyllin zërin e opozitës. Qytetarët na kanë votuar për fjalën e lirë. Edi Rama me të vërtetë mendon të instalojë monizmin, ne kemi detyrë të përfaqësojmë 750 mijë votuesit. Sa herë do të tentojmë të na mbyllim fjalën, do të gjejmë mënyrën për ta përçuar. Asnjë nen i rregullores nuk është thyer nga asnjë deputet.

Belind Këlliçi: Pretendohet që unë kam futur këtë pajisjen që është për të mbajtur telefonin, blihet në çdo dyqan, e kam gjetur në sallën e Parlamentit. Paskan ato video që unë kam futur këtë mjet. Ftoj të fusin videon se ku e kam nxjerrë unë këtë pajisje. Unë akuzohem se kam shkelur kodin e etikës, ndërkohë që nuk kam folur në seancë. Këtu nuk ka qytetarë që nuk e kupton që e gjithë kjo bëhet që Rama të vijë në Parlament për të mos pasur opozitë për të folur për rastin McGonigal. Ne po na tentohet të na mohohet fjala. Për aq sa do të kem mundësinë do të qëndroj fort për të thënë të vërtetat e atyre dhjetra mijëra qytetarëve. Nesër në orën 10:00 do të ketë një protestë. E gjitha kjo bëhet për të na mbyllur gojën dhe për të mos bërë transparencë për këtë rast skandaloz. Jam krenar që akuzohem për këtë pajisjen dhe nuk akuzohem për ndonjë aferë. Këtu na kanë, ne nuk heqim dorë.

Flamur Noka: Do të shkojmë në seancë. Ne përjashtohemi për një bilbil. Këta i ka xënë tmerri. Si mund të na mbyllin gojën ne? Amerika po ushton. 3 komisione janë ngritur atje. Nesër të gjithë qytetarët do të jenë para parlamentit./tvklan.al