Këlliçi premton 7 mln Euro në vit subvencione për fermerët

16:15 01/05/2023

“Do ngremë 15 tregje, zerojmë e ulim disa taksa”

7 milionë euro në vit subvencione për bujqësinë premtoi kandidati i opozitës Belind Këlliçi gjatë takimeve elektorale që zhvilloi me banorë të disa fshatrave në kryeqytet.

“7 milionë euro në vit, për fermerët për bujqësinë, është një masë e nevojshme për t`i ndihmuar të gjithë fermerët e Tiranës. 3 milionë euro për fermerët që kanë nevojë. Do të ngremë 15 tregje të gjelbra në Tiranë, në mënyrë që ato fermerë që duan të vijnë të shesin produkte “Made in Tirana”, do të kenë zero taksë bashkiake nga bashkia e Tiranës, me të vetmin kusht që të jenë organikisht të certifikuara, dhe të jenë produkte të bëra në fshatin e Tiranës.”

Krahas subvencioneve, Këlliçi premtoi edhe uljen si dhe zerimin e disa taksave dhe tarifave vendore.

“Paketa ime për uljen e taksës së biznesit, për zerimin e taksës së shkollës, që ju e paguani dy herë, një herë e paguani si biznes një herë e paguani si familje. Për zerimin e taksës për tokën bujqësore, dhe për reduktimin në masën 50% të dy tarifave të pastrim gjelbërimit dhe të tarifës për hapësirën publike.”

Këlliçi prezantoi edhe projektin e tij për transport publik falas, si dhe premtoi se pas 14 majit të gjitha familjet e prekura nga tërmeti do të marrin banesat pa dallime partiake.

Tv Klan