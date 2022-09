Këlliçi: Primaret do të mbahen gjatë muajit Tetor, maksimumi në Nëntor

Shpërndaje







20:55 20/09/2022

“Betejën me Edi Ramën e kemi, nuk e kemi me njëri-tjetrin“

“Primaret kam përshtypjen do të jenë gjatë muajit Tetor, maksimumi në Nëntor” është shprehur deputeti i Partisë Demokratike, Belind Këlliçi. Në një intervistë për Klan News në “Milori Live” deputeti Këlliçi ka thënë se kjo do të jetë një lëvizje e duhur për të fuqizuar dhe më shumë anëtarësinë e Partisë Demokratike.

Belind Këlliçi: Primaret kam përshtypjen do të jenë gjatë muajit Tetor, maksimumi në Nëntor. Është një proces që do të ndodhë për herë të parë. Do të jetë risi. Është ndryshim statutor i premtuar në Kuvendin e 11 Dhjetorit dhe i bërë realitet në 30 Prill dhe gjykoj që është një lëvizje e duhur për të fuqizuar dhe më shumë anëtarësinë e PD.

Gjatë fjalës së tij, deputeti Këlliçi ka deklaruar se betejën, anëtarët e PD-së e kanë me Kryeministrin Rama dhe jo me njëri-tjetrin.

Belind Këlliçi: Në fund të ditës, betejën me Edi Ramën e kemi, nuk e kemi me njëri-tjetrin sepse edhe kur kemi pasur përplasjet tona për platformat tona, për ide të ndryshme, kanë votuar demokratët dhe ajo është çështje që zgjidhet prapë. Nëse ka ndonjë pikëpyetje, hajde ikim prapë në bazë dhe e vërtetojmë ku është shumica, por të paktën tek Rama nuk duhet të kemi ndasi. /tvklan.al