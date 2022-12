Këlliçi: Pse ishte në interes të Ramës sulmi ndaj Berishës

21:53 08/12/2022

Që prej momentit të parë kur Gert Hoxha goditi me grusht kryetarin e Partisë Demokratike, Sali Berisha, në protestën e zhvilluar dy ditë më parë në Tiranë, opozita ka akuzuar drejtpërdrejtë kryeministrin Edi Rama për këtë sulm. Në një lidhje direkte me emisionin “Opininon” në Tv Klan, deputeti Belind Këlliçi, shpjegoi edhe arsyet se përse sipas tij, kjo ngjarje shkonte në interes të Ramës.

Blendi Fevziu: Kush e ka përdorur?

Belind Këlliçi: Blendi drejtpërdrejtë kjo shkonte në interes…

Blendi Fevziu: Po vetëm në interes të Edi Ramës nuk shkonte, që po zhvillonte një samit.

Belind Këlliçi: Jo më shkonte, ta them unë përse shkonte. Sepse është pritur që atë ditë të ndodhte hataja dhe të kishte përplasje shumë të ashpër. Turma të irritohej, të dyndej drejt Kryeministrisë, apo drejt ambienteve ku po zhvillohej samiti dhe ne, jo vetëm PD, po si vend do të merrnim një njollë shumë të madhe. Është për t’u përshëndetur gjakftohtësia me të cilën zoti Berisha dhe jo vetëm, po edhe një pjesë e mirë që e rrethonin, e militantëve, e kanë mbyllur këtë çështje në moment. Më thoni ju mua, a do ta kishit menduar që zoti Berisha të shkonte të hipte në podium, t’i kërkonte policisë së shtetit ta lironte Gert Shehun dhe të thoshte që ai është një mjeran që nuk ka faj, sepse porositës është tjetër kush dhe është Edi Rama.

Blendi Fevziu: Berisha foli për të qetësuar mbështetësit, sepse mbështetësit po të shihnin liderin të gjakosur mund të kishte përplasje, kjo është normale.

Belind Këlliçi: Patjetër dhe që të shmangej skenari i përplasjes që i shkonte për shtat Edi Ramës.

Blendi Fevziu: Dhe ju bëni përgjegjës direkt Ramën për këtë skenar?

Belind Këlliçi: Drejtpërdrejtë. Shiko Blendi, unë kam qenë i pari që kam folur në protestë, në momentin që unë kam folur nuk kemi patur të dhëna ende. Ishte një situatë kaotike…

Blendi Fevziu: Po Këlliçi po të mos ndodhte incidenti, do bënit protestën, do iknit në seli, pas 2 orësh çfarë do të ndodhte? Çfarë do i bëhej Ramës? Përse duhet të krijonte një problem duke qenë me 33 liderë europianë aty?

Belind Këlliçi: Do të krijonte problem ajo sepse në momentin që Edi Rama ka sa e sa kohë… Po unë ça s’kam dëgjuar që bëhen raporte për ne. Ça s’kam dëgjuar për raporte që bëhen për deputetët që mbështesin zotin Berisha.

Blendi Fevziu: Atë e keni problem njëherë me njëri-tjetrin, gjysma juaj thotë një mijë të zeza dhe të pa vërteta…

Belind Këlliçi: E gjitha kjo bëhet për të vijuar një skenar që Berisha mbështetet nga një grup militantësh, mercenarësh agresivë etj, që gjë nuk është e vërtetë. Dhe kjo ngjarje tregoi më së miri këtë gjë./tvklan.al