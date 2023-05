Këlliçi: Rezultati nuk pasqyron realitetin

19:52 16/05/2023

“Reflektim nga të gjithë, Tirana ka nevojë për opozitë”

Per rezultatin e zgjedhjeve të 14 Majit të Tiranës, ku nuk arriti ta fitojë garën si kryebashkiak përballë socialistit Erion Veliaj, kandidati i opozitës Belind Këlliçi ka këtë koment.

“Jam këtu për të falënderuar mbi 100.000 qytetarë që më 14 Maj besuan dhe votuan ndryshimin në Tiranë. Rezultati i zgjedhjeve të 14 Majit, për fat të keq nuk pasqyron realitetin dhe nuk është shprehje e vullnetit të lirë të qytetarëve. Banorët dhe votuesit e Tiranës nuk reaguan në atë shkallë që ta mposhtnin mekanizmin e kundërshtarit që është i bazuar në presion, joshje, intimidim, para korrupsioni dhe në propagandë.”

Këlliçi bëri të ditur se po punohet për të përgatitur dokumentacionin e plotë për çdo shkelje të konstatuar, ndërsa garën e 14 Majit e cilësoi si të pabarabartë në këto 33 vite.

“Unë e kam lexuar shumë mirë këtë fakt. Shoqëria jonë mesa duket kërkon diçka ndryshe dhe pret më shumë prej nesh. Të gjithë ne duhet të reflektojmë rreth kësaj që ka ndodhur dhe unë sigurisht duhet ta bëj i pari.”

Kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” theksoi se kjo nuk duhet të demoralizojë opozitën, duke kërkuar një analizë përballë këtij rezultati.

“Kjo nuk do të thotë se do tërhiqemi, përkundrazi, duhet që të gjithë bashkë të bëjmë shumë më shumë se kaq. Por së pari duhet të kërkojmë brenda nesh, për të kuptuar saktë dhe analizuar me ftohtësi se çfarë publiku, opinioni, banorët dhe votuesit kërkojnë prej nesh. Tirana ka nevojë për opozitë, po aq sa ka nevojë për ujë të pijshëm.”

Vetë Këlliçi theksoi se ai do ta vijojë këtë betejë në çdo pozicion apo angazhim që do të gjendet.

