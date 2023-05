Këlliçi: Rikthimi i Bashës në krye të PD, gojëdhënë dhe absurde. Alibeaj i ka bërë dëm demokratëve

21:09 22/05/2023

Blendi Këlliçi, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” në Tiranë më 14 Maj ishte i ftuar këtë të hënë në Klan News. Ndër të tjera, ai u pyet nga gazetarja Mirela Milori në lidhje me situatën në PD. Kur vjen puna te bashkimi, Këlliçi tha se personalisht ka disa emra që janë vijë e kuqe. Ndër këta është Alibeaj i cili sipas tij i ka bërë dëm demokratëve dhe PD-së me qëndrimet e tij.

“Ka disa emra që janë një vijë e kuqe. Unë nuk fola për një bashkim me zotin Alibeaj sepse zoti Alibeaj përveçse i ka bërë dëm me qëndrimet e tij demokratëve dhe PD-së, nuk i ka bërë asnjë shërbim. Unë fola për demokratët e thjeshtë, që janë 10 vite në opozitë, për demokratët racionalë. Do apo s’do Belindi, do apo s’do dikush tjetër, vullneti i shumicës vendos në një demokraci. Më vjen keq që detyrohemi t’i kthehemi pas debatit politik. Jemi në një demokraci funksionale ku vendos shumica, lërini demokratët vetë të vendosin vetë kë duan”, u shpreh Këlliçi.

Idetë se Lulzim Basha mund të kthehet në krye të PD-së i konsideron si gojëdhëna. Për Këlliçin kjo është absurde dhe nuk e beson që do të ndodhë.

“Nuk e besoj, mbetet në kuadrin e gojëdhënave. Nuk e besoj se kjo do të ndodhë. Nuk besoj se ka njeri me logjikë normale që mund të pranojë këtë tezë. Nuk e besoj, nuk dua ta besoj. Më duket absurde”, tha Këlliçi.

Ai u shpreh se ka bërë një analizë të kutive të votimit në Tiranë. Sipas kandidatit të koalicionit “Bashkë Fitojmë”, ai ka fituar në zonat ku është e vështirë që të blihet ose manipulohet vota.

“Kam bërë një analizë të kutive në Tiranë. Më rezulton që kam fituar diku tek 96 kuti në qendra votimi në Tiranë. Mbi 90% e tyre, 86 prej tyre janë në qytet brenda vijës së verdhë aty ku është më i vështirë manipulimi, aty ku është më e vështirë blerja e votës, në zonën e njësisë 5, në zonën e Bllokut, në zonën e njësisë 2, në Pazarin e Ri, tek Liceu, rruga Mustafa Matohiti, Në gjysmën e rrugës Myslym Shyri, një pjesë e rrugës së Kavajës, një pjesë e zonave kryesore e qendrës së Tiranës ku nuk mund të blihet vota kollaj. Ajo që ka ndodhur ka ndodhur në komuna, në fshat, ku në raste të caktuara, kryebashkiaku fitonte me 80% dhe ky është absurditet i madh duke ditur që nuk ka hedhur një lopatë çakull në 8 vite”, tha Këlliçi./tvklan.al