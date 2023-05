Këlliçi: Transport publik falas e mbështetje për fermerët

Shpërndaje







17:10 04/05/2023

“Rregullojmë rrugën dytësore Tiranë-Vorë”

Jo vetëm transport publik falas, por edhe modernizim të shërbimit urban. Ky ishte premtimi që kandidati i opozitës për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi, i bëri banorëve të Kasharit gjatë prezantimit të programit elektoral.

“Gjithçka është inekzistente dhe jo eficente se kështu i bën gjithë punët Bashkia e Tiranës. Pas 14 majit, autobusin falas që ne kemi premtuar, do ta bëjmë realitet, në qytet dhe në fshat, por mbi të gjitha do të modernizojmë stacionet, do të vendosim orare, do ta lidhim me GPS autobusin në mënyrë që dhe qytetarëve t`u dali në tabelë elektronike, që vonon autobusi, vjen për 12 minuta, vjen për 7 minuta.”

Këlliçi premtoi edhe investime në infrastrukturën rrugore, duke evidentuar amortizimin e aksit dytësor përgjatë autostradës Tiranë-Vorë.

“Ajo rrugë është në gjendje katastrofale, është e paimagjinueshme sesi mund të mbahet ajo rrugë në atë gjendje. Por padiskutim prioriteti i bashkisë do të jetë edhe shtrimi i rrugës dytësore, sepse minimumi që i kemi borxh bizneseve është rruga”.

Këlliçi premtoi për fermerët e kësaj zone subvencione për bujqësinë, si dhe ndërtimin e tregjeve për fermerët.

Tv Klan