Këlliçi vijon fushatën në Ndroq

12:40 05/04/2023

“Veliaj, paguan inceneratorin që nuk ekziston”

Nga Ndroqi ku u takua me banorë të zonës, kandidati i koalicionit “Bashkë Fitojmë” për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi akuzoi Kryebashkiakun Veliaj se paratë e inceneratorëve i çon në xhepat e tij dhe jo për shërbime që i vijnë në ndihmë qytetarëve, siç është edhe projekti që tha se ka për transportin publik falas në kryeqytet.

“14 milionë Euro në vit Erion Veliaj paguan inceneratorin te landfilli i Sharrës që nuk ekziston. Ndërkohë unë dua të paguaj 16.5 milionë një shërbim që përfiton gjithë Tirana, duke garantuar edhe 5 milionë euro të tjera për të investuar te rrjeti i autobusëve, te stacionet, dixhitalizim, modern, europian, dhe është një gjë që bëhet”, tha Këlliçi.

Premtoi një vëmendje të shtuar për zonat rurale, përfshi subvencionet në bujqësi, kreditë e buta dhe ndërtimin e tregjeve në 14 njësitë administrative të Tiranës.

“Duhet të kemi 15 tregje, ku të shiten produktet “Made in Tirana”, Për çdo fermer që vjen dhe shet produktin bio të fshatit në Tiranë, do të ketë zero taksë. 7 milionë euro çdo vit do të shkojnë për subvencione për fermerët”.

Këlliçi prezantoi edhe planin e tij për zerimin dhe uljen e disa tarifave vendore për biznesin e vogël në kryeqytet.

