“Kemi bashkëjetuar që ditën që jemi lidhur”, gazetarja rrëfen vitet më të mira me partnerin

14:55 11/11/2022

Sipas konceptit të sociologjisë për martesën, ajo mund të quhet e suksesshme dhe e palëkundur nëse kalon tre vite kyç: të 7-in, 14-in dhe 21-in. Gjatë bisedës në “Shije Shtëpie” në Tv Klan, të ftuarit kanë ndarë historitë e tyre të dashurisë, secila me detajet e veta interesante. Gazetarja Eneida Xhelili ka 20 vjet me partnerin e saj dhe e kanë nisur bashkëjetesën prej ditës së parë të lidhjes.

Eneida Xhelili: Unë jam njohur te 20-vjeçari, domethënë lidhje 20-vjeçare.

Gëzim Tushi: Gati i ke kaluar krizat e mundshme të martesës. Teorike, jo e domosdoshme.

Eneida Xhelili: Unë i kam kaluar krizat duke iu referuar 7, 14, 21, në vitin 7, 14 kam pasur vitet më të mira. Lidhja jonë, gjithmonë kur i hyj analizës, i ka tejkaluar barrierat e asaj që dominojnë kështu si ligje që mbahen për sa i përket marrëdhënies ose asaj që dihet në përqindjen më të madhe. Që në fillim kemi qenë kundra rrymës. Që ditën e parë që jemi lidhur kemi filluar bashkëjetesën. Një tmerr i madh para 20 viteve të bashkëjetoje domethënë, shtëpia në mes të Tiranës, s’ka nevojë të bashkëjetosh. Na ndihmoi shumë.

Por mund të them që kemi përballuar shumë. Lidhja, martesa është një ftesë për njëri-tjetrin që të përballosh jetën bashkë. Po nuk përballove gjëra, nuk mund të thuash që do të kesh një vazhdimësi në martesë ose në lidhje sepse janë ato sfida që të vijnë përballë dhe të shohin se si kombinoheni ju me njëri-tjetrin për t’ia dalë së bashku. Nuk mund t’ia dalësh si individ në një martesë. Duhet t’ia dilni së bashku dhe kjo na ka ndihmuar shumë. Edhe komunikimi është shumë i rëndësishëm./tvklan.al