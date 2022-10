“Kemi gjetur nënën tënde biologjike”, Gjebrea-Gëzimit: Aromën do donte që të ta merrte

Shpërndaje







16:20 16/10/2022

Dy prindërit adoptues i dhanë mesazhin djalit të tyre, Gëzimit për të gjetur familjen e tij biologjike. Ajo çfarë nuk pritej në këtë pjesë të “E diela shqiptare” në Tv Klan, është reagimi i Gëzimit që habiti të gjithë studion e “Ka Një Mesazh Për Ty”. Ai rrëfeu se ishte në dijeni të së vërtetës se është i adoptuar që prej moshës 18-vjeçare, ndryshe nga ç’mendonin Selvia e Ziniu se e kishte zbuluar vetëm një vit më parë.

Gëzimi nuk është kundër idesë për të takuar nënën e tij biologjike, por për të kjo nuk ndryshon asgjë në raportin me prindërit adoptues. Ngrohtësia e tyre ka qenë arsyeja pse ai ka heshtur për 12 vjet. Për të plotësuar kërkesën e Selvisë dhe Ziniut, programi “E diela shqiptare” ka kërkuar rrënjët e Gëzimit dhe rezultatin e kësaj, e paraqet moderatori Ardit Gjebrea.

Ardit Gjebrea: Ne nuk dimë detaje dhe ti e di që kush troket tek “E diela shqiptare”, nëse ka një kërkesë, i plotësohet. Dhe ne jo kërkesën tënde, por kërkesën e prindërve të tu, i kemi shkuar deri në një farë mënyre afër që do të thotë e kemi gjetur nënën tënde biologjike.

Mirëpo ne jemi shumë të kujdesshëm, që do të thotë, çdo grua, çdo burrë, çdo familje ka historinë e vet dhe ne nuk ndërhyjmë në asnjë moment në momentin që ata nuk dëshirojnë që të bëhet publike asgjë. Dhe historia e nënës tënde, për aq sa unë mund të them, është e tillë që ajo ka krijuar një familje të re dhe as bashkëshorti e as fëmijët nuk e dinë ekzistencën tënde. Ajo nuk e ka treguar asnjëherë.

Sigurisht që janë histori dashurie të cilat nuk përfundojnë mirë dhe kushtet e atëhershme, sepse ti tashmë je 31 vjeç djalë, kështu që llogarit që kanë qenë vite të vështira dhe nuk kemi hyrë në hollësira për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Dhe momenti i parë ka qenë shumë tronditës për të, por imagjino në një familje që nuk dinë asgjë. E kanë ditur vetëm prindërit e saj të cilët nuk jetojnë më dhe askush nuk e di këtë histori.

Megjithatë, ajo jeton diku në Shqipëri dhe sigurisht që ka dëshirë edhe të të takojë. Ne do krijojmë mundësinë që ju të takoheni, por lejo që të diktojë ajo se çfarë do ndodhë, si do ndodhë për të rregulluar edhe atë marrëdhënie që ka. Por, sidoqoftë aromën do donte që të ta merrte. Çfarë ndien?

Gëzim: Jam pa fjalë.

Ardit Gjebrea: Nuk dimë asgjë për babain tënd, thjesht dimë që nëna jote biologjike ka një familje, është e martuar, ti ke vëlla, motër, tashmë, por është një vendim i juaji se si do donit të shkonte përpara kjo histori. Do donit ta mbanit vetëm ju të dy për veten tuaj, do donte që një ditë të prezantonte me gjakun tënd, do të kishte kurajë për bashkëshortin që t’i tregonte, këtë nuk e di.

Nuk dua që të jap asnjë të dhënë, as qytetin ku jeton, është në veri, është në jug a është në Shqipërinë e Mesme, asgjë sepse respektojmë edhe njëherë dëshirën dhe vendimin e saj, por, të paktën, ti do takohesh me të./tvklan.al