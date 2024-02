“Kemi nevojë për një ekspres”, gjermanët i përgjigjen batutës së Ramës dhe e surprizojnë…

21:07 17/02/2024

Kryeministri Edi Rama ndodhet në një vizitë 3 ditore në Mynih të Gjermanisë me rastin e pjesëmarrjes në Konferencën e Sigurisë 2024, forumi kryesor në botë për debatimin e politikave ndërkombëtare të sigurisë.

Pasditen e kësaj të shtune, ai ishte i ftuar në diskutimin mbi Ballkanin Perëndimor dhe çështjet aktuale, perspektivën e përbashkët dhe të ardhmen e sigurisë globale në një kohë sfidash, së bashku me Presidentin e Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, Presidentin e Malit të Zi Jakov Milatoviç dhe Senatoren e SHBA, Jeanne Shaheen.

Drejtuesja e panelit u drejtoi liderëve disa pyetje, të cilave kreu i qeverisë shqiptare iu përgjigj në më shumë se një rast me metafora që sollën edhe momente humori.

Gjithçka në fakt nisi me këtë pyetje: “Kryeministri Rama, në qoftë se nuk ka progres në Maqedoninë e Veriut si do të ndikojë kjo në procesin e integrimit të Shqipërisë, sepse fatet tuaja janë bashkuar prej një kohë të gjatë dhe do të kërkoni një shkëputje dhe si e parashikoni që Shqipëria të hapë grup kapitullin e parë në qoftë se nuk ka progres nga Maqedonia e Veriut?“

“Së pari më duhet të them që po kërkoni ekspresin e pamundur, këtu në Gjermani do ta zbatoj këtë ekspres. Në fakt këtu më shumë se ekspres është kafe turke”, u përgjigj Rama. E drejtuesja e panelit shtoi: “Po mund ta bëjmë dhe kafe turke”.

Bashkëbisedimi vijoi, për t’u ndalur tek Greqia dhe Rama u pyet nëse parashikonte ndonjë problem me shtetin fqinj sa i takon rrugës drejt BE.

“Jo, ne e dashurojmë Greqinë. Nuk erdha në Mynih për të shqetësuar miqtë e mi grekë, sepse ata na ndjekin kudo dhe duan të më shohin, të më dëgjojnë tonin e zërit kur them diçka, por jo. Ne e duam Greqinë! Në asnjë mënyrë nuk na hidhni dot në konflikt me Greqinë”.

“Po nuk e përmendet kafen. Nuk thatë kafe greke, thatë kafe turke”, vuri në dukje moderatorja. E kryeministri shqiptar nuk e la pa përgjigje: “A është një kafe tjetër që mund të marrim, sepse ende nuk është zgjidhur nëse është greke apo turke. Dhe kur thashë kafe turke, e thashë sepse ka turq në Gjermani, por jo se nuk është kafe greke. Kështu që u them miqve të mi grek mos e keqkuptoni kafen”, tha ai.

Pyetja e radhës, kishte të bënte me zgjedhjet amerikane.

– Dua t’ju pyes për zgjedhjet amerikane, është një pyetje e pashmangshme në Mynih, por dhe nga këndvështrimi im është punuar shumë për të duke patur parasysh dhe debatet e politikes së jashtme të Partisë Republikane. Çfarë nënkupton kjo për Europën? Europianët janë të shqetësuar për ndikimin e një zgjedhjeje të mundshme të ish presidentit Trump mbi NATO gjithashtu dhe për ndikimin në mbrojtjen kolektive. Ju jeni anëtar të NATO-s gjithashtu edhe Mali i Zi është përmendur shumë nga presidenti Trump, është lënë jashtë si vend për të mos u mbrojtur megjithatë me Ukrainën ndoshta Ballkani Perëndimor nuk është kaq në radar. Megjithatë ka lider në Ballkanin Perëndimor si Dodik i cili është në favor të shkëputjes. A mund t’ju kërkoj shumë shpejt, më thoni se për çfarë shqetësoheni ose nuk shqetësoheni në rast të këtij skenari, qoftë nga këndvështrimi i NATO-s por gjithashtu dhe nga siguria e rajonit?

Në përgjigjen e tij, kryeministri shqiptar iu rikthye sërish ekspresit…

“…Politika është politikë, zgjedhjet janë zgjedhje. Ka një mbiballkanizim të politikës edhe në SHBA, por në fund të fundit Donald Trump është Donald Trump. Ditën kur zgjedhjet mbarojnë, SHBA-të i kthehen punës së tyre dhe nuk e shoh këtë si tragjedi sepse në fund të fundit është demokracia amerikane ajo që do vendosë dhe çfarë do të vendosë e çfarëdo të vendosin e dinë më mirë. Ashtu siç kanë garantuar edhe etërit themelues. Pra, të mendosh se do të vijë ndonjë rrezik nga SHBA kjo nënkupton që vërtetë kemi nevojë për ekspres”, tha Rama.

Mbetet e paqartë nëse kryeministri vërtetë dëshironte një kafe apo të gjitha herët që e përmendi në fakt ishin thjeshtë një mënyrë e mirë për të pasqyruar arsyetimin e tij për çështjet për të cilat foli. Megjithatë, mikpritësit ia plotësuan dëshirën. Teksa këtë herë po fliste për zgjerimin e BE, panelit iu servir nga një kafe, një moment që sigurisht nuk kaloi pa të qeshura e pa batutën e kryeministrit shqiptar i cili tha: “Humori gjerman po vjen. Këtë bën Ballkani, kur infektohesh nga ata, atëherë gjen që ke ndjenjë humori, por na duhet që të largohemi, kështu që ju duhet t’i ktheheni seriozitetit tuaj të zymtë”./tvklan.al

Më poshtë gjeni intervistën e plotë

