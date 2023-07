Kënga më e suksesshme e 2023 deri më tani është nga Miley Cyrus

Shpërndaje







19:10 06/07/2023

Kënga “Flowers” e Miley Cyrus është hiti më i madh i këtij viti deri më tani, thotë Official Charts Company.

Himni i ndarjes qëndroi në krye të klasifikimeve për 10 javë rresht ndërsa ka grumbulluar 147 milionë dëgjime dhe është shkarkuar mbi 80.000 herë.

Në vend të dytë qëndron Raye me “Escapism” ndërsa në të tretin “Kill Bill” nga SZA.

“The Highlights”, koleksioni i hiteve nga The Weeknd është albumi më i dëgjuar deri më tani. Ai ndiqet nga “Midnights” i Taylor Swift dhe “Harry’s House” nga Harry Styles.

Lista e hiteve më të suksesshme të 2023 deri më tani:

1. Miley Cyrus – Flowers

2. Raye ft 070 Shake – Escapism

3. SZA – Kill Bill

4. PinkPantheress – Boy’s A Liar

5. Taylor Swift – Anti-Hero

6. Rema ft Selena Gomez – Calm Doën

7. Calvin Harris and Ellie Goulding – Miracle

8. Libianca – People

9. Harry Styles – As It Was

10. Miguel – Sure Thing

Kënga e Miley Cyrus është e para që arrin këtë sukses që pas hitit të saj në vitin 2014, “Wrecking Ball”./tvklan.al