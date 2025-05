Këngëtari i grupit amerikan “3 Doors Down”, Brad Arnold ka zbuluar se është diagnostikuar me kancer në veshka në fazën e katërt.

Brad Arnold ndau lajmin me fansat me anë të një videoje në rrjetet sociale, ku tha se diagnoza nuk ishte shumë mirë, por se me besimin në Zot do ia dalë mbanë.

“Kjo do të jetë një betejë, kështu na mbetet vetëm të lutemi. Faleminderit shumë të gjithëve, jeni fansat më të mirë. Ju dua!”, ka shkruar 46-vjeçari.

Thank you for all the memories so far. Now, I believe “ITS NOT MY TIME” is really my song. This’ll be a battle so we need our prayers warriors! Thank y’all for being the best fans in the world. We love y’all!



Brad pic.twitter.com/ZZiC25w55O