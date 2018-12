Këngëtari shqiptar i jep fund beqarisë

Këngëtari Erik Lloshi ka menduar ti japë fund beqarisë. Lajmin lidhur me martesën e tij e ka pranuar në emisionin “Familja” në Televizionin Klan. I pyetur nga drejtuesi i emisionit Turjan Hyska, Eriku tha se vitin e ardhshëm ai do kurorëzojë marrëdhënien e tij me Rominën.

Turjan Hyska: Ti do martohesh?

Erik Lloshi: Po martohem, vitin tjerër.

Turjan Hyska: Mirë se erdhe në “klub”….do ndërtosh familje. Si ka mundësi që nga jeta e natës, koncerte, vendose të bëhësh familjar?

Erik Lloshi: Ndoshta e kam nisur si herët këtë punë, që 13 vjeç.

Turjan Hyska: Do martohesh në Tiranë? E bërë propozimin?

Erik Lloshi: Po Tiranë, e bëra propozimin me një poezi të bukur./tvklan.al