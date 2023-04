“Këngëtarja fshehu shtatzëninë”, kompozitori rrëfen historinë pas dedikimit për të birin, DJ Sardin

18:32 27/04/2023

Më 1 Maj do të vijë në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit një koncert recital për 55 vitet e karrierës së kompozitorit Flamur Shehu. Krijimtaria e tij do të shpaloset përmes zërit të Irma Libohovës dhe Eldis Arrnjetit.

I ftuar këtë pasdite në “Rudina” në Tv Klan, ai tregon se kënga me të njëjtin titull është një dedikim për djalin e tij, DJ e njohur, Sardi Shehu. Asokohe, këngëtarja që interpretonte këngën fshehu shtatzëninë e saj sepse përndryshe nuk e lejonin të ngjitej në skenë.

Flamur Shehu: Ne e menduam këtë këngë para 35 vjetësh dhe e realizuam më në fund me Ermira Babaliun. Koincidoi që Ermira ishte 3-muajshe shtatzënë në atë kohë dhe ime shoqe 7-muajshe me Sardin. Ne morëm çmim në atë festival por Ermira nuk na tregonte, sma tregonte as mua se kishte hall se mos ia hiqnin se nuk të lejonte kush shtatzënë të këndosh në skenë. Megjithatë, ajo e realizoi bukur.

Rudina Magjistari: S’ka asgjë, po atëherë se përse ishin ca rregulla pa lidhje…

Flamur Shehu: Po ku jetojmë ne? Kemi jetuar aty ku…

Rudina Magjistari: Kështu që Ermira ka mbajtur të fshehtë faktin që ishte shtatzënë sepse donte ta këndonte?

Flamur Shehu: Po, sigurisht dhe e këndoi shumë bukur./tvklan.al