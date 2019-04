Këngëtarja Greta Zani rrëfen 27 vitet e saj në muzikë (Video)

Ajo është padiskutim një nga zërat më të ëmbël të Shqipërisë së mesme. Bëhet fjalë për Greta Zanin, e cila ka studiuar për 2 vite Inxhinieri Ndërtimi, por dëshira për këngën bëri që ajo të linte studimet dhe t’i përkushtohej totalisht muzikës. Sot ajo ishte e ftuar në emisionin “Rudina” në Tv Klan ku foli për jetën e saj si këngëtare dhe tregoi si nisi rrugëtimin në muzikë.

“Me muzikën kam nisur që kur kam qenë në 8-vjeçare, duke u marrë me aktivitetet e shkollës. Nuk e kisha menduar që do bëhesha këngëtare. Pas përfundimit të shkollës vazhdova gjimnazin pasi nuk fitova në Lice. Ka qenë gjyshi im iniciativa e parë që unë të vazhdoja kanto, por fati nuk deshi. Konkurrova dy herë dhe nuk fitova.

Në gjimnaz e lashë këngën fare. Ishte përsëri gjyshi ai që më çoi në miniansamblin e Ministrisë së Rendit në 1992. Tenori Nevruz Yzeiri kur më dëgjoi më tha: “Ti nuk do bëhesh inxhiniere, do bëhesh këngëtare”. E kam nisur karrierën me muzikë të lehtë, të huaj dhe kisha shumë kurajo nga të tjerët që duhej të vazhdoja. Kur u hapën kufijtë dhe kur leku ishte sheshit u josha dhe iu futa muzikës popullore”, tregoi Zani./tvklan.al