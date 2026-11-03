Këngëtarja Nicole Taylor, pjesë e grupit country “Taylor Red”, është ndarë nga jeta në moshën 35-vjeçare, pas një beteje të gjatë me kancerin e gjirit.
Lajmin e trishtë e kanë bërë të ditur motrat e saj trinjake, Nika dhe Natalie Taylor, përmes një videoje të publikuar në TikTok të hënën, më 2 nëntor.
Nicole ndërroi jetë më 28 shtator, ndërsa familjarët kanë ndarë publikisht detaje nga sëmundja dhe muajt e fundit të jetës së saj.
Këngëtarja ishte diagnostikuar me kancer gjiri në fazën e tretë. Sipas motrave, bëhej fjalë për një formë agresive të sëmundjes, por Nicole e përballoi diagnozën me forcë dhe optimizëm. Ajo vazhdoi trajtimet me kimioterapi, madje edhe aktivitetin fizik, përfshirë stërvitjet CrossFit. Pas trajtimeve, gjendja e saj u përmirësua.
Megjithatë, më vonë kanceri u rikthye dhe kishte përparuar në fazën e katërt. Motrat treguan se, rreth nëntë muaj pas përmirësimit, Nicole mori lajmin se sëmundja ishte rikthyer dhe se mjekët i kishin dhënë rreth tre muaj jetë.
Pavarësisht prognozës së rëndë, këngëtarja arriti të jetonte rreth një vit pas këtij lajmi, duke u përpjekur të shijonte jetën, të udhëtonte dhe të ruante shpresën.
“Jemi zemërthyer që njoftojmë ndarjen nga jeta të motrës sonë, Nicole Taylor. Sinqerisht, menduam se ajo do të shërohej këtu në tokë, por tani është shëruar në parajsë”, u shpreh Nika në videon e publikuar.
Ndërsa Natalie, tregoi se motra e saj nuk e humbi besimin dhe u përpoq të mos jetonte me frikën e sëmundjes.
“Ajo mendonte se Zoti do ta përdorte këtë për lavdinë e tij. E përballoi gjithçka pa frikë dhe thoshte se nuk do të jetonim me ankthin gjatë gjithë kësaj periudhe”, rrëfeu Natalie.
Në një tjetër video emocionuese të publikuar në YouTube, motrat pranuan se diagnoza terminale dhe humbja e Nicole kanë qenë një tronditje e madhe për familjen.
“Ne ende po përpiqemi ta përpunojmë gjithçka. Sinqerisht, është shumë e vështirë të flasim për këtë, por do të bëjmë më të mirën për të ndarë historinë e saj”, u shpreh Natalie mes lotësh.
Motrat treguan gjithashtu se besimi te Zoti e kishte ndihmuar Nicole gjatë gjithë rrugëtimit të saj me sëmundjen. Ato thanë se, pavarësisht dhimbjes dhe tronditjes, gjejnë ngushëllim te fakti që ajo nuk po vuan më.
Grupi “Taylor Red”, i përbërë nga tri motrat, është bërë i njohur për këngët “Country Money” dhe “Rent Free”.
Grupi “Taylor Red”, i përbërë nga tri motrat, është bërë i njohur për këngët “Country Money” dhe “Rent Free”.
Në vitin 2021, ato treguan për revistën “PEOPLE” se TikTok kishte ndikuar ndjeshëm në karrierën e tyre muzikore, duke u hapur dyer të reja në industrinë e muzikës country.