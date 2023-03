Këngëtarja shqiptare me famë ndërkombëtare vjen në Tiranë për ditën e Verës

09:46 10/03/2023

Dita e Verës do të festohet nga të gjithë qytetarët në Tiranë me muzikë, lojëra, argëtim dhe plot dhurata.

Pak ditë nga ajo që quhet festa e të gjithë shqiptarëve, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka njoftuar disa nga aktivitetet që do të mbahen në kryeqytet më 14 Mars.

Kjo ditë do të festohet në 10 pika të ndryshme të Tiranës, ku bashkia ka organizuar një listë prej 100 aktivitetesh.

Aktivitetet do të nisin nga sheshi Skënderbej me një koncert nga këngëtarja e njohur shqiptare me famë ndërkombëtare Enisa në orën 13:00.

Ndërsa mbrëmja do të mbyllet me një “Street party” në zonën e ish-Bllokut dhe shfaqja më e madhe e dronëve në rajon në zonën e Liqenit Artificial./tvklan.al